El PSOE pasa página de la etapa de Pedro Sánchez planteando un debate "serio" sobre las razones de su declive

Madina coordinará el debate que no se ha tenido "en los últimos dos años y medio": "La dulce sensación de haber vuelto a casa"

El PSOE se dispone a iniciar un debate político "serio" sobre el proyecto de la España del futuro, pero considera que, para eso, tiene que ir al análisis de las razones que le han llevado a sufrir sus dos peores derrotas electorales y que, apunta, nacen dentro del partido, son "endógenas". Para ello, va a afrontar debates que no ha tenido "al menos en los dos últimos años y medio en el ámbito de la política".

Así lo ha explicado el diputado vasco Eduardo Madina, en una rueda de prensa junto al economista José Carlos Díez. Madina, que perdió en las primarias por la Secretaría General frente a Pedro Sánchez en julio de 2014, se encargará de coordinar el debate político, mientras que Díez, que no es militante, pilotará el económico.

"La dulce sensación de haber vuelto a casa", ha apuntado el diputado vasco, recordando una expresión utilizada por el exvicepresidente Alfonso Guerra en un acto este jueves en Ferraz. A su juicio, esta expresión "resume bien el punto en el que mucha gente se está encontrando de cara a este debate político". "Es un debate que nos hace sentir que estamos donde tenemos que estar en el PSOE", ha insistido.

"EL PSOE ES RESPONSABLE DE LO QUE LE PASA AL PSOE"

Madina, que ha asegurado que ha recibido muchísimas propuestas de personas, con carnet y sin carnet del partido, para colaborar en este proceso, ha insistido en que se va a hacer un "debate político serio" porque es lo que toca "tras dos derrotas electorales". "El PSOE es responsable de lo que le pasa al PSOE", ha afirmado.

A partir de ahora, y una vez aprobado el documento base para estos trabajos, el proyecto se organizará en torno a tres meses: una de organización y estatutos, otra de economía y la política. Ésta última, que él coordinará, tendrá a su vez otros tres grandes bloques.

El primero, que analizará "el mundo en nuestro tiempo" y la situación de la socialdemocracia ante la globalización, lo dirigirá el eurodiputado Ramón Jáuregui; el segundo, que analizará la España de hoy del PSOE como partido mayoritario, lo capitaneará el diputado Ignacio Urquizu, y el tercero, que mirará a la España del 2020, estará en manos del diputado José Andrés Torres Mora y la veterana socialista Amelia Valcárcel.

Madina ha explicado que este último capítulo servirá también como una "guía de oposición" para el PSOE, que ahora es el principal partido de la oposición en el Congreso y tiene la "iniciativa institucional". "En el Congreso no sucede nada que el PSOE no quiera que suceda y sucede todo aquello que el PSOE quiere que suceda", ha remachado, insistiendo en que los socialistas son la "piedra angular" frente a otros partidos que "han decidido no tener la iniciativa".

El diputado ha subrayado que el PSOE quiere ser un partido feminista, anclado en la idea de ciudadanía y de mayorías. Para ello, quiere elaborar un proyecto que no va a estar "vinculado a la vanidad ideológica ni a la prepotencia programática". "No esperen al PSOE proponiendo un proyecto imposible, irreal y para minorías; de este Congreso va a ser un proyecto posible, real y para una mayoría social de nuestro país", ha remachado.

