El PSOE afirma que el planteamiento del Plan de Podemos en Castilla-La Mancha es "sumamente razonable"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado que el planteamiento del Plan de Podemos presentado este martes por su secretario general en la región y su secretaria de Organización, José García Molina y María Díaz, respectivamente, es "sumamente razonable" y que espera que "poco a poco, con tiempo, se pueda ir trabajando en la elaboración de la ley integral de garantías".

"Hay plenas coincidencias en ese sentido --garantizar la renta-- con el planteamiento que tenía el Gobierno de Castilla-La Mancha. Ahora habrá que ver la letra pequeña, qué puntos tenemos en común para sacar adelante un plan que garantice la renta de los ciudadanos que lo están pasando mal en la región", ha apuntado Maestre durante su comparecencia en las Cortes, donde ha reincidido que el presidente regional, Emiliano García-Page, "siempre ha hecho mención" a dicho plan.

Asimismo, la portavoz socialista se ha mostrado "convencida de que habrá muchísimos más puntos en común que harán posible que se pueda llevar a cabo" este plan de garantía de renta y, además, ha afirmado que ve "factible" poder llevar a cabo la inclusión de este plan en los presupuestos de este año durante el primer trimestre del año.

También se ha pronunciado Maestre respecto a la afirmación que ha realizado este martes García Molina sobre que desde que se rompió el pacto de investidura "hay mayor actividad legislativa en la región", señalando que le resulta "llamativa la interpretación".

"Parece que no había vida hasta que llegó Podemos y que no habrá sin Podemos", ha dicho la diputada regional del PSOE, que ha sostenido que los proyectos legislativos del PSOE son "una hoja de ruta" que ofrecieron a los ciudadanos "antes incluso de tener su confianza en las urnas", por lo que ha subrayado: "si el señor García Molina se lo quiere apropiar, no nos importa demasiado".

Por otra parte, Maestre ha defendido la actuación del Gobierno regional en actuación en materia sanitaria en estas épocas "de picos" frente a las críticas que está realizando el PP en este sentido ya que, según ha asegurado, la Junta está ofreciendo "más dispositivos, más recursos humanos y técnicos" gracias al Plan de Alta Frecuentación que ponen en marcha por segundo año en estas fechas.

En este sentido, la diputada del PSOE ha puesto como ejemplo que los hospitales de Toledo cuentan con "80 camas más" y una oferta de recursos humanos "con más de cien profesionales", en el de Guadalajara "se ha habilitado la novena planta", o en el de Ciudad Real "ayer mismo se abrieron 20 camas" gracias a que, ha defendido, la Junta tiene "un plan de racionalización y organización de los recursos".

"Día tras día, está más claro que el PP tiene un plan, un plan para acreditar el desprestigio y la sanidad pública de nuestra región", ha reprochado Maestre, que ha justificado la situación que se vive estos días en las urgencias de los hospitales de la región apuntando que "todos los años hay momentos de picos de demanda del sector sanitario, y más ahora que viene la gripe".

COPAGO SANITARIO Y REUNIÓN COSPEDAL CON FAMILIARES VÍCTIMAS DEL YAK 42

"Que dejen de alarmar, desprestigiar y mentir. No oíamos al PP quejarse cuando la anterior presidenta regional, María Dolores de Cospedal, recortaba, cerraba las urgencias, echaba a profesionales sanitarios, o se gastaba 9 millones de euros que podrían haber dedicado a la sanidad", ha agregado la portavoz socialista, que ha añadido que le falta conocer "la opinión del PP de la región de los copagos que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha afirmado que van a estudiar" para los pensionistas que cobran entre 18.000 y 100.000 euros.

También, Maestre ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre la reunión que mantiene este martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con familiares de las víctimas del accidente del avión Yak 42 que le gustaría que la ministra "no solo pidiera disculpas, sino que como Gobierno y partido asuman la responsabilidad de la nefasta gestión del vuelo" que costó la vida de 62 militares españoles.

"A ver si hoy Cospedal está a la altura. De momento, el diputado por Cuenca y ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha demostrado que no está a la altura", ha apostillado Maestre.