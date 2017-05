PSOE. SÁNCHEZ DICE QUE EL DOMINGO SE JUEGAN CONTINUAR CON “UN PSOE A LA DERIVA O PONERLO RUMBO A LA MONCLOA”

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que en las primarias de su partido de este domingo “la elección es muy clara”, porque se juegan continuar “con un PSOE a la deriva” o poner el partido “rumbo a La Moncloa”.Antes de participar en Madrid en acto por la igualdad organizado por su candidatura, Sánchez destacó que el 21 de mayo se pueden abrir las “puertas a un PSOE completamente nuevo”, que deje atrás el partido "de los notales que fue importante en el siglo XX”.Preguntado sobre si, en caso de ganar las primarias, peligran los cargos de quienes están actualmente en puestos relevantes de su formación, dijo que no se trata de nombres en concreto, sino que “estamos a las puertas de un nuevo PSOE”, lo que implica que habrá “renovación de equipos, de caras y voces”. “No me reconozco en un grupo parlamentario que lo que hace es bloquear la comparecencia de Mariano Rajoy para explicar los casos de corrupción que afectan al PP”, afirmó Sánchez, si bien acto seguido aclaró que se refiere a que “las decisiones que se toman no son las adecuadas” y se debe exigir la dimisión del presidente del Gobierno y su comparecencia en el Pleno del Congreso.