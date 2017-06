EL PSOE TRABAJARÁ “MUCHO” PARA QUE HAYA “ENTENDIMIENTO” ENTRE PODEMOS Y CIUDADANOS

Etiquetas

- Responde al PP que Sánchez tiene las “ideas claras y eso no le hace no ser moderado”. El portavoz del PSOE, Óscar Puente, afirmó este lunes que el partido trabajará “mucho” para que haya “entendimiento” entre Podemos y Ciudadanos y se logre alcanzar una alternativa parlamentaria que ponga en jaque al Gobierno de Mariano Rajoy.“Mientras esa alternativa cuaje, el PSOE hará una oposición de Estado” porque ven que la “realidad” es que este Gobierno y el Partido Popular están dañando la Constitución y los pilares del Estado.En su primera rueda de prensa como portavoz en Ferraz, Puente insistió en la posibilidad de que haya entendimiento entre las llamadas ‘fuerzas del cambio’ y apostó por levantar los vetos. “Vamos a trabajar mucho para que eso se produzca”. Para este logro, el PSOE va a poner en marcha un “encuentro parlamentario” con Podemos y Ciudadanos, abierto en el futuro a otras formaciones, para tratar cuestiones parlamentarias que puedan dar la vuelta a las medidas del PP.A su juicio, son “posibles” los entendimiento en “muchas cuestiones” y este mecanismo lo quieren poner en marcha esta misma semana con la votación de una proposición no de ley que hay el jueves en el Congreso para cambiar el modelo de elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE. “Si somos capaces de entendernos en la oposición, por qué no en el Gobierno”, se preguntó Puente, quién reconoció que son "optimistas" y tienen fe en alcanzar acuerdos en este nuevo intento.Preguntado por la relación de Pedro Sánchez con los líderes de Podemos y Ciudadanos, indicó que será una “relación normal y fluida” y sin “ninguna liturgia especial”, ya que se desarrollarán en el marco de la normalidad que se requiere entre “fuerzas políticas que tienen que entenderse”.Por otra parte, el portavoz socialista respondió a la “moderación” que el Partido Popular le pide al líder del PSOE. “Pedro Sánchez no necesita que nadie le llame a la moderación” es un líder con ideas claras pero eso no le hace no ser moderado”.Además, manifestó que la “crispación” en el país tiene su “origen en la mancha de corrupción que afecta de manera nuclear al partido que está en el Gobierno” y que, “lejos de limpiarla, hay un intento de taparla”.