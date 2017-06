El PSOE usará la moción de censura para mostrarse como la izquierda útil que ofrece alternativas y no sólo se indigna

Etiquetas

Instará a Podemos a dejar de obsesionarse con los socialistas, a los que debería ver como "compañeros de viaje"

El PSOE aprovechará el debate de la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para mostrarse como la izquierda útil que, más allá de indignarse, ofrece una alternativa real a la derecha.

En la víspera del debate de la moción, que arrancará este martes, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, ha confirmado que el líder del partido, Pedro Sánchez, ha ordenado a los diputados socialistas que se abstengan en la votación de la moción. Ábalos --que comunicará la decisión al conjunto del grupo en una reunión este lunes a las 17.00 horas-- no prevé que nadie en el grupo rompa la disciplina de voto.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, Ábalos --que será quien intervenga en el debate en nombre del Grupo Socialista-- ha avanzado que no piensa ser muy duro con Podemos, a quienes sí va a instar a que dejen de obsesionarse con el PSOE. "Si alguien quiere seguir instalado en seguir peleándose con los que deben ser compañeros de viaje, me parece un grave error", ha advertido.

Los socialistas no apoyarán la iniciativa "inmadura" presentada por Podemos porque sus autores ni siquiera se han molestado en buscar apoyos para hacerla viable. Pero es que además el PSOE cree que la alternativa que representa Pablo Iglesias "queda muy lejos de lo que sería la posibilidad de un gobierno".

Sin embargo, Ábalos no tiene intención de mostrarse muy duro con Podemos, dado que el PSOE aspira a atraer de nuevo hacia ellos a muchos votantes que se han ido a la formación morada. Lo que buscan los socialistas es diferenciarse del partido emergente y presentarse como la izquierda útil y la única capaz de liderar una alternativa a la derecha.

"La izquierda tiene que ser una esperanza, no un elemento de frustración. No basta con indignarse. La izquierda tiene que dar alternativas a la indignación", ha incidido Ábalos, que ha querido dejar claro que en el debate de la moción el grueso de sus críticas irán dirigidas al PP, porque "lo lamentable en este país es que siga gobernando la derecha pese a la gran pulsión de cambio que ha habido".

El PSOE considera que el Gobierno de Mariano Rajoy es "absolutamente censurable". Sin embargo, la iniciativa de Podemos --que de prosperar haría a Pablo Iglesias jefe del Ejecutivo-- se ha presentado "sin consultar, sin compartir". "No busca los apoyos, sino que parece justamente que trata de despreciar esos apoyos", ha advertido Ábalos, para quien al final de la moción quedará patente el apoyo que tendría un hipotético Gobierno con Pablo Iglesias al frente. Hoy por hoy solo contemplan votar a favor su socio electoral de Compromís y los independentistas de ERC y Bildu.

EL PP, EL CULPABLE DE LA DESIGUALDAD

De ahí que a los socialistas no les quede otra que abstenerse, pues no quieren que quede ninguna duda de que no apoyan al Gobierno de Mariano Rajoy, al que culparán del aumento de la desigualdad y las injusticias en España.

Ábalos ha avanzado que incidirá en denunciar las actuaciones del PP "que han hecho una sociedad más injusta y desigual", entre las que se incluye la reforma laboral que "ha empobrecido a buena parte de la clase trabajadora", pero que también ha aumentado la pobreza infantil.

La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones o la fuga de talentos por la emigración de jóvenes trabajadores serán otros de los problemas que pondrá sobre la mesa el portavoz socialista, que reservará una parte de su intervención a poner en evidencia la responsabilidad que, a su juicio, ha tenido el PP en la "degradación institucional" provocada por la corrupción, algo que "va más allá de cualquier ideología" y que tiene que ver con la moralidad y la decencia.

Pedro Sánchez no seguirá el debate desde la tribuna de invitados, ha confirmado Ábalos. El nuevo secretario general sí se desplazará al Congreso para la primera reunión del Grupo Socialista que haya tras el Congreso Federal del PSOE de este fin de semana del que saldrá una nueva dirección y rumbo político del partido.