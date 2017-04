PSOE trabajará de manera coordinada en todas las instituciones para exigir responsabilidades al PP

Etiquetas

El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha asegurado este martes que los socialistas trabajará de manera coordinada en todas las instituciones para exigir "responsabilidades" y "dación de cuentas" por parte de los responsables políticos del PP, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Para ello, ha mantenido una reunión en la sede de Ferraz con la secretaria general del PSOE, Sara Hernánez, el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié, y el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

Jiménez ha afirmado que harán un "seguimiento continuo" de un caso que, a su juicio, "va a seguir dando informaciones y titulares muy comprometedores para el PP en España y en la Comunidad de Madrid", y que trabajarán "de manera coordinada desde todas las instituciones", el Congreso, el Senado, la Asamblea y el Ayuntamiento de la capital, "por las implicaciones que puedan existir de los años de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital", así como desde las direcciones federal y regional.

Además, ha señalado que "hay una demanda importantísima de la opinión pública de explicaciones por parte del PP" y de que "se asuman responsabilidades por parte de un partido que tiene muchas explicaciones que dar de un periodo que se abre en la Comunidad de Madrid con aquello que se conoció como el Tamayazo y que ahora empieza a mostrar con toda claridad, con toda crudeza, las consecuencias de aquel mal comienzo".

EXPLICACIONES A RAJOY

Tras criticar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando se le piden explicaciones desde Brasil, "no es capaz de pronunciar una palabra", ha asegurado que "terminará contestando en las Cortes y terminará contestando además bajo juramente y en función de lo que establece el Código Penal para los comparecientes en comisión de investigación, con la obligación de decir verdad".

"Que a nadie le quede duda en España de que el PP terminará dando explicaciones", ha aseverado, para señalar que dará explicaciones tanto en instancias judiciales como institucionales.

LLAMAMIENTO A LAS FUERZAS DEL CAMBIO

Por su parte, la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, ha afirmado que el PP "no es merecedor de estar al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid", y ha agregado que "no puede estar al frente de las instituciones, porque solo el PP se puede regenerar estando fuera del Gobierno".

"El PSOE desde aquí hace un llamamiento claro a todas las fuerzas políticas del cambio para que se sumen al PSOE y nos permitan transformar y regenerar la actividad política de Madrid, no solo para limpiar el buen nombre de las instituciones de Madrid, no solo para acabar con la corrupción de la que ha hecho su seña de identidad el PP como forma de gobierno, sino para poner en marcha esas políticas que Cristina Cifuentes ahora no lleva a la práctica, como son la creación de empleo de calidad, fortalecer nuestro sistema sanitario público, dar a la educación pública la dignidad que se merece, poner en marcha una ley de dependencia y otra serie de políticas públicas", ha manifestado.

Asimismo, ha dicho que seguirán muy de cerca todas las informaciones para exigir las responsabilidades políticas que sean necesarias y que "no han finalizado con la dimisión" de Esperanza Aguirre como concejal del Ayuntamiento, porque el PP ha hecho de la Comunidad de Madrid "su saco".

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que el PSOE lidere una moción de censura contra Cifuentes --Podemos ya la está promoviendo--, Hernández ha señalado que la moción de censura "no puede tener un nombre socialista" y "no puede tener un apellido de Podemos", porque "solo tiene un responsable, que es Ciudadanos".

"Le corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid hacer posible ese cambio en nuestra región, hacer posible esas políticas de regeneración y transformación en la Comunidad de Madrid", ha aseverado, para agregar que no quieren contribuir a que "se hable de una moción de censura que no pueda prosperar o a que se tape lo verdaderamente importante", que son las informaciones relacionadas con los casos de corrupción.

Tras pedir a Ciudadanos que "reconsidere su posición y que haga posible el cambio en Madrid", ha considerado que el Tamayazo, que permitió la llegada de Aguirre al poder en 2003 por la ausencia de dos diputados socialistas en la investidura de Rafael Simancas, "sigue siendo una asignatura pendiente".

"De aquellos barros vienen estos lodos, seguimos desde aquel momento en un carrusel de noticias en el que vemos la implicaciones con supuestas irregularidades del PP, con diferentes nombres pero la misma tónica", ha agregado.

A este respecto, ha señalado que "el PP es el mismo hoy 2017 en este mes de abril que en aquel momento con el Tamayazo y queremos seguir investigando hasta las últimas consecuencias".