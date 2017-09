PSOE expedientará a Tezanos si no realiza los ceses y dice que se convertiría en "tránsfuga"

Etiquetas

La dirección del PSOE de Cantabria no "contempla" que su exsecretaria general, Eva Díaz Tezanos, dimita del cargo de vicepresidenta que ocupa en el Gobierno de coalición con el PRC, dada su "trayectoria política" y "responsabilidad", además de la "buena labor" desarrollada hasta el momento y que su partido espera que "continúe".

Ahora bien, de no realizar los ceses acordados por la nueva dirección socialista -el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y la directora general de Mare, Rosa Inés García-, el partido expedientará a Díaz Tezanos, que se convertiría en "tránsfuga" al no acatar las órdenes dadas.

"Obviamente habría que abrir un expediente", ha advertido la secretaria de Política Institucional del PSOE, Isabel Fernández, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto PRC-PSOE, a raíz del acuerdo alcanzado este fin de semana para ratificar el mismo, el compromiso con la estabilidad del bipartito y los proyectos adquiridos, y un incremento "significativo" de los presupuestos del próximo año, que podría rondar el 5 por ciento.

Fernández, que ha sido designada directora general de Innovación y Centros Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que dirigirá Francisco Fernández Mañanes tras el cese de Ramón Ruiz, ha precisado en relación a la condición de tránsfuga que la misma figura en los reglamentos de "todos" los partidos y se aplica a una persona que "no acata las directrices" de su formación.

No obstante, a la número tres del PSOE cántabro, le "parece lo más alejado que puede darse de la realidad, hablando -ha apuntado- de la persona que estamos hablando y el peso que tiene políticamente". En esta línea, ha resaltado que "en ningún momento" el partido "pone en duda" el trabajo de Díaz Tezanos, en la que la dirección tiene "plena confianza" y aboga por que continúe "la labor que está haciendo y que ha hecho siempre en este partido". De ahí que no se contemple apartarla del Ejecutivo, como ha sucedido con Ruiz.

Pero, de no llevar a cabo los ceses, "las soluciones están previstas", y se basarían en un "único" planteamiento, que es aplicar los reglamentos y estatutos del partido. "Y la vicepresidenta los conoce mejor que nadie", ha recalcado Fernández.

CONJETURAS Y DECLARACIONES

Aún con todo, ha señalado que Díaz Tezanos "no ha manifestado a la dirección del partido ninguna negativa a asumir esos cambios" propuestos en Sodercan y Mare, por lo que considera que las palabras que en ese sentido pronunció la vicepresidenta el pasado viernes ante los periodistas en la fiesta de La Bien Aparecida son precisamente eso, "declaraciones a los medios" y "conjeturas", ha remachado. "No entra en nuestra cabeza esa posición", ha agregado.

Otra de las modificaciones propuestas por la nueva Ejecutiva Regional del PSOE es que la dirección de Investigación y Universidades pase de la Vicepresidencia a la Consejería de Educación, y que según la nueva integrante del equipo de este último departamento es "una realidad" que se hará, siguiendo los trámites burocráticos y normativas "en próximos días". Al hilo, ha recalcado que "no es la vicepresidenta", sino el PSOE el que "dibuja ese organigrama".

Preguntada por un encuentro del PSOE con Díaz Tezanos, Fernández ha contestado que la Ejecutiva Regional del partido ya estuvo reunida y tomó la decisión de proponer los cambios a la vicepresidenta y el cese del consejero de Educación, y una nueva cita dependería del secretario general y del escenario que se dé en los próximos días.

Pero el que no se contempla es que dimita del cargo. "La vicepresidenta ha sido secretaria general hasta hace dos meses. Es una persona con una trayectoria política y una responsabilidad de la cual se espera que continúe con su buena labor, como la que ha hecho hasta este momento", ha valorado la dirigente del PSC.

En relación con esto último y a propósito de los cambios propuestos por la dirección, Isabel Fernández confía en que se lleven a cabo los mismos, toda vez que "responde a una necesidad de poner en auge las siglas del PSOE" y de "hacer mejores políticas". "Los reemplazos de personas en equipos siempre son para fortalecer y mejorar las políticas, nunca tienen que verse como algo negativo", ha sentenciado, antes de apuntar que son "habituales" en "todas" las organizaciones, por lo que no ve "mayor trascendencia" y no comprende que Díaz Tezanos no los "acepte".

PACTO Y ACUERDO

Por otro lado, sobre el pacto de gobierno y el acuerdo alcanzado para ratificarlo, la secretaria de Política Institucional del PSOE ha recordado que "los pactos son entre partidos" y "los firman las personas" que en cada momento les representan; en este caso Díaz Tezanos en su día y en la actualidad Zuloaga, que es quien ahora "legítimamente representa" a los socialistas y que este martes ratificará el acuerdo con Revilla, para dar "tranquilidad".

Del consenso alcanzado este fin de semana, Fernández ha señalado que los socialistas están "satisfechos" de hacer cerrado el mismo, para ratificar el pacto y dar estabilidad al Gobierno, continuar con las políticas de progreso y seguir trabajando en las líneas marcadas y previstas.

Así, sirve para reflejar de cara a los proyectos que, "independientemente de que se cambien las personas, las políticas se mantienen".

CRÍTICAS DE RICARDO CORTÉS

Finalmente, preguntada por las críticas que el diputado nacional Ricardo Cortés ha hecho del relevo de Ruiz y los cambios de la dirección 'sanchista', la responsable de Política Institucional ha señalado que las personas son "libres" para manifestarse, pero en este caso "hasta cierto punto", porque está "bajo las siglas del partido".