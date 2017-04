El PSOE extremeño cree "reaccionaria" la "derecha" de Rajoy porque "perjudica" a la región en el AVE y en materia social

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha tachado de "reaccionaria" la "derecha" que representa el 'popular' Mariano Rajoy, al considerar que la misma "perjudica" a la comunidad extremeña en temas como el AVE o asuntos sociales como la atención sanitaria a inmigrantes, por ejemplo.

García ha incidido, en este punto, en que su partido en la región defiende que "es una cuestión de derechos humanos y de salud pública atender a todos los inmigrantes con independencia de que tengan regularización en España o no"; y critica que el Gobierno de Rajoy "dice que no" se puede "atender a los inmigrantes sin papeles" y que hay que dejarlos "abandonados a su suerte".

En alusión al anuncio del Gobierno central de recurrir al Constitucional algunos preceptos de la ley extremeña de medidas extraordinarias contra la exclusión social, el portavoz socialista ha afirmado que esta medida supone a su juicio una "nueva muestra de la insensibilidad social en la que vive la derecha de este país, más cercana a Le Pen que a la derecha europea".

Ha considerado también "curioso" que el Ejecutivo nacional 'popular' "no" se atreve "ni siquiera" a "pedir la suspensión de la ley" extremeña, sino que "lo único que dice es que tienen que seguir demostrando la insensibilidad social con el asunto de no atender a los inmigrantes sin papeles", ha añadido.

"No se puede tener una derecha más reaccionaria en este país que la que representa Mariano Rajoy, que perjudica y excluye a Extremadura del desarrollo del tren de alta velocidad, del AVE, y no nos permite ni siquiera tener políticas de derechos humanos, de salud pública y de protección a aquellas personas en riesgo de exclusión social", ha espetado este lunes en Mérida (Badajoz) en rueda de prensa Valentín García, quien ha relacionado tal planteamiento con el resultado de las elecciones francesas.

"Y luego se preguntarán por qué en Francia Jean Marie Le Pen, la líder del Frente Nacional Francés está disputando la presidencia de ese país en la segunda vuelta", ha dicho al respecto.

ELECCIONES EN FRANCIA

En este sentido, ha reconocido que el PSOE extremeño ve "con mucha preocupación" lo que "pasa" en otros países europeos y lo que "pasa" en España "con los populismos" porque "Europa se desliza hacia una preocupante presencia de partidos muy xenófobos y muy populistas".

"Y no es un problema sólo de los franceses, es un problema que afecta a todos los europeos, porque la construcción de Europa depende de lo que pasa en cada uno de los países y en el conjunto de toda la Unión Europea", ha advertido.

"Lo que ayer pasó en Francia es preocupante para todos los demócratas europeos y para todos los progresistas que queremos una Europa de derechos para los que más necesitan de los derechos", ha espetado, al tiempo que ha añadido que por eso a su juicio "hay que sacar algunas lecciones sobre cómo se están extendiendo los populismos en este país y en Europa"; y que ha añadido que "no contribuye para nada actitudes como la que Mariano Rajoy tiene con Extremadura a que los ciudadanos recobren la confianza en la política".

AVE

Por otra parte, sobre recientes declaraciones de Mariano Rajoy relativas a la alta velocidad en Extremadura, el portavoz socialista ha afirmado que al 'popular' "le salió la mentira del siglo" en un acto la pasada semana en Sevilla al plantear que "Extremadura tendría AVE entre Plasencia y Badajoz en el 2020"; y ha considerado que "los del PP mienten todos en el tema de infraestructuras" para la comunidad autónoma porque esta materia "no" se refleja en el BOE o en los PGE, que es donde según ha dicho "tiene que verse estas cuestiones".

De este modo, ha pedido a Rajoy que "haga el esfuerzo" de visitar Extremadura con motivo de los próximos congresos provinciales del PP en la región "a ver si anuncia alguna inversión" para la comunidad, teniendo en cuenta que "en los PGE no hay inversiones para esta región, y lo que recoge el proyecto de PGE para Extremadura es una continua contradicción que tiene que ser rectificadas todas las semanas entre el ministro de Fomento y ADIF", ha dicho.

"Por eso Rajoy, que tenía la cabeza un poco ocupada el otro día en Sevilla por esto de la corrupción y por esto de que medio PP de Madrid está en la cárcel o camino de la cárcel, le salió la mentira del siglo, y es que Extremadura tendría AVE entre Plasencia y Badajoz en el 2020", ha dicho García, quien ha subrayado que en la comunidad extremeña "ya" están "cansados de las mentiras de Rajoy y del PP" en materia ferroviaria. "No se puede jugar tanto con la dignidad de una región como Extremadura", ha espetado.

Al respecto, ha apuntado que "el presidente del Gobierno no le puede mentir a los extremeños", porque en el tramo "Plasencia-Badajoz lo que está programado no es un tren de alta velocidad que estará terminado en el año 2020", sino "una línea de un solo sentido, electrificada ya veremos si en el 2020 de un tren de mediana velocidad".

"Eso es lo que estará terminado entre Plasencia y Badajoz en el 2020 en el mejor de los casos y si se cumplen los plazos de inversión", ha subrayado García, quien ha criticado la "actitud" de Rajoy con Extremadura, a la que --ha añadido-- "no se le puede mentir más veces".

"No se puede decir en ese acto de conmemoración (de los 25 años del AVE a Andalucía) que entre Plasencia y Badajoz en el 2020 habrá un AVE porque no habrá doble vía y porque no serán trenes de alta velocidad sino trenes de mediana velocidad", ha insistido el socialista, quien ha lamentado que "ése es el compromiso que tiene la derecha con esta región" mientras que Rajoy "ha ido al arco mediterráneo a hablar de inversiones y ha ido a Galicia a anunciar que termina las inversiones del AVE".

En este sentido, ha afirmado que el ministro de Fomento "pone en los presupuestos una cosa, que es la real y es que se terminará el tren rápido en 2020" mientras ADIF "lo corrige a los dos días", lo que evidencia a su juicio que "alguien está mintiendo a Extremadura". "O mienten los de ADIF, o miente el ministro de Fomento, el que vino a ver por enésima vez el puente, el arco, que lo hemos enseñado como si fuera el Teatro Romano de Mérida, o miente Rajoy".

OPOSICIÓN DEL PSOE

Por otra parte, preguntado por la oposición del PSOE a nivel nacional, ha afirmado que con los diputados con las que cuenta su partido "no" puede tener "la fuerza suficiente más que para hacer una oposición responsable, una oposición que ha ganado en derechos" para los ciudadanos; y ha añadido que cuando los españoles le otorguen la "fuerza suficiente" como en Extremadura, entonces la formación socialista será "la mejor herramienta de igualdad".

Al mismo tiempo, ha insistido en que su partido "no" se hace "responsable" de "ninguna medida" que adopte el Consejo de Ministros del Gobierno central del PP.

"Es responsabilidad exclusiva del PP, porque la broma sería que nosotros (el PSOE) que estamos en la oposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado fuéramos responsable de los recortes que hace la derecha. Ya fuimos responsables de gobernar este país, pero también estando en la oposición es difícil que nos quieran echar la responsabilidad de la acción del gobierno de la derecha", ha dicho García.