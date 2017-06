PSOE respetará a los territorios pero avisa de que no son direcciones "independientes" a la federal y pide lealtad

Etiquetas

Ábalos afirma que definir Cataluña como una nación cultural "no implica consecuencias jurídicas ni políticas"

El portavoz interino del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, ha dicho que el partido respetará a los territorios pero ha avisado de que las direcciones autonómicas no serán "independientes" a la dirección federal que salga del Congreso socialista de los días 16, 17 y 18 de junio.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha apuntado que tiene que haber "una coordinación" entre la dirección federal del PSOE y las de los distintos territorios, en respuesta a la petición que hizo la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, al líder del partido, Pedro Sánchez, en una conversación telefónica en la que le reclamó respeto a los territorios.

Ábalos ha manifestado que la nueva dirección que diseñe Pedro Sánchez estará "fundamentada en la confianza, en la lealtad y en la estrategia de trabajo" y "no en el reparto de cuotas territoriales". Los 'barones', ha declarado, deben situarse en el plano de la lealtad.

A este respecto, ha recalcado que la lealtad "no es estar callado", sino "lo contrario". "Sentirse parte exige opinar y hacer propuestas", ha dicho, incidiendo en que "el silencio se entendería mal, como desinterés, falta de colaboración o desconexión". Pero ha matizado que "no se trata de corregir o de llamar la atención", lo que, a su juicio, sucedió durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido.

Sobre el exportavoz parlamentario Antonio Hernando --a quien Ábalos sustituyó tras dimitir tras la victoria de Sánchez en las primarias-- Ábalos ha declarado que su colaboración es "permanente y absoluta".

CATALUÑA COMO NACIÓN CULTURAL

Por otro lado, preguntado por la defensa de Cataluña como una nación cultural en el programa de Pedro Sánchez, Ábalos ha precisado que ese concepto "no implica consecuencias jurídicas ni políticas". Eso sí, considera que esa concepción permite "diseñar un nuevo marco" en sentido federal.

Ábalos ha defendido la legalidad y ha rechazado un referéndum de independencia de carácter unilateral que incumpla dicha legalidad. A su juicio, el conflicto con Cataluña "hay que planteárselo seriamente" para "seguir integrando" Cataluña en España. Según ha defendido, hay que "equilibrar las aspiraciones" independentistas con "seguir haciendo una España entre todos".

Por otra parte, el diputado ha dicho esperar que "se convierta en una realidad" que el PSOE recupere los votos que perdió en las pasadas elecciones generales. "En los votantes de Podemos hay mucho exvotante del PSOE", ha añadido, para después insistir en la necesidad de recuperar "a los decepcionados" así como el "espacio" que representa "más allá de la izquierda". "Lo primero es recuperar a los que fueron nuestros", ha remarcado.

Y preguntado sobre los procesos electorales que próximamente se celebrarán en Gran Bretaña y Alemania, el dirigente socialista ha dicho que la socialdemocracia es "consciente" de su situación y, por ello, debe "tomar medidas de impulso" como "encontrar" su espacio en el marco de "un carácter transformador y modernizador".

VOTO DEL PSOE EN LA MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada por Podemos, Ábalos ha asegurado que el PSOE todavía no ha decidido si votará en contra o se abstendrá, y ha dicho que "esta semana se tomará la decisión".

Respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez acuda al hemiciclo para seguir el debate, ha apuntado que no se ha hablado, pero ha subrayado que "no es necesario que vaya" porque "no es una iniciativa" del PSOE.