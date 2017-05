PSOE ve "lógicas" las quejas de sindicatos sobre interinos pero reitera que se necesitan cuentas para atenderlas

Etiquetas

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha considerado "lógicas" las quejas de los sindicatos sobre el colectivo de interinos, pero ha insistido en que se necesita tener presupuestos para responder a estas reivindicaciones.

Maestre ha respondido a preguntas de los medios en rueda de prensa, tras el comunicado que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha, que han reclamado al Gobierno regional que la no aprobación de los presupuestos "no puede ser excusa" para cesar a los profesores interinos el 30 de junio y no pagarles en verano, advirtiendo de "medidas urgentes" de presión para lograr esta reivindicación.

"Es lógico, llevamos muchos años de recortes y retrocesos y no son fáciles de revertir en los últimos años. Necesitamos unos presupuestos para poder revertirlos. Son --reivindicaciones-- justas, las defendemos y las defendimos", ha aseverado Maestre.

En este punto, ha indicado que se ha dedicado dinero a otros ámbitos como ratios o becas, pero en el caso que reclaman los sindicatos no se ha podido cubrir, al no haber dotación presupuestaria suficiente, por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios que ayuden a sacar los presupuestos adelante y resolver estas quejas que desde el PSOE también suscriben.

Preguntada por las críticas del portavoz del PP regional, Lorenzo Robisco, sobre este asunto, Maestre ha señalado que escuchar a "Robisco es ver que el PP está enmendándose a sí mismo" tras la "política de recortes y retrocesos" que llevaron a cabo en la anterior legislatura. "Repudian lo que hizo Cospedal, quieren que a toda máquina se devuelva lo que se perdió con el PP y ya se está haciendo por parte del Gobierno de García-Page", ha afirmado.

"MANO TENDIDA CON HUMILDAD"

Respecto al ofrecimiento del presidente regional, Emiliano García-Page, para retomar las negociaciones de las cuentas regionales, Maestre ha indicado que no puede "dar datos, ni tiempo, ni la forma, ni los interlocutores", pero ha asegurado que si el jefe del Ejecutivo lo anunció la pasada semana, así será. "Tiempo siempre hay, haya fiesta o no haya fiesta, sabiendo que es el Día de Castilla-La Mancha puede ser bueno apelar a la responsabilidad de los partidos", ha afirmado la portavoz de los socialistas.

Finalmente, ha ofrecido la mano tendida del PSOE al resto de grupos políticos para sacar adelante las cuentas y "trabajar hombro con hombro con el Gobierno de Castilla-La Mancha con humildad", si hace falta "olvidando reproches y todo lo perdido en el pasado".