PSOE estará "vigilante" para que el Gobierno cumpla lo acordado en Conferencia de Presidentes y no caiga en "saco roto"

El PSOE ha advertido este miércoles de que estará "vigilante" para que el Gobierno central cumpla con lo que se acordó en la Conferencia de Presidentes y nada caiga "en saco roto".

En rueda de prensa, el portavoz de la comisión gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha mostrado la satisfacción del partido con el resultado de la Conferencia de Presidentes y, sobre todo, con el papel jugado por los presidentes autonómicos socialistas, que son una "garantía de la igualdad de oportunidades" y pusieron encima de la mesa asuntos de vital importancia para el país.

Ha valorado que el Gobierno de Mariano Rajoy, consciente de que ya no tiene mayoría absoluta, haya entendido que ya no pueda haber más "rodillo" ni "ordeno y mando" y que tiene que tener en cuenta los planteamientos que hagan las comunidades autónomas.

No obstante, ha señalado que el PSOE estará "vigilante y con una actitud de prevención, no vaya a ser que el Partido Popular intente no cumplir con lo que se acordó o intentar cumplir de una manera que no se corresponda con el espíritu de lo que se acordó en el día de ayer".

"Estamos moderadamente satisfechos con la Conferencia de Presidentes, pero con prevención porque con el Partido Popular, en todo aquello que se refiere al diálogo institucional, hay que estar pendiente porque tiene poca cultura y poca práctica de diálogo", según ha expresado Mario Jiménez, quien espera que el Gobierno del PP no tenga la tentación de volver a olvidarse, "una vez que se apagaron las luces ayer, de que tiene que gobernar España con lealtad institucional a los gobiernos autonómicos y con respeto".

El dirigente socialista ha valorado que, después de que el Gobierno haya estado aplicando el actual modelo de financiación autonómica de manera "sectaria", "castigando" a muchos territorios y comprometiendo la viabilidad del estado del bienestar en muchas comunidades, Mariano Rajoy haya aceptado, a instancia de los gobiernos del PSOE, abrir un proceso, en primer lugar, de evaluación del sistema y seguidamente de renovación, desde la premisa de la igualdad de oportunidades y estableciendo un coste promedio de los servicios públicos esenciales para todos los territorios y garantizando la capacidad económica de las regiones para financiarlos.

A su juicio, esto significa un cambio importantísimo por parte de un Gobierno que, durante su mayoría absoluta ha estado "atacando" sistemáticamente los servicios públicos, sin escuchar las reivindicaciones de las comunidades autónomas.

Ha confiado en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presente "lo más rápido posible" a las comunidades autónomas y a los partidos políticos un estudio estableciendo un punto de partida desde la vía de los ingresos (capacidad de ingresos de las distintas regiones) para después llegar también, con la aportación que corresponde al Estado, a garantizar la financiación de los servicios públicos en los territorios.

Mario Jiménez ha expresado que tiene que garantizarse que llegan los recursos necesarios y que los servicios públicos están garantizados en todos los territorios, con criterios de igualdad y de universalidad.

"BUENA NOTICIA" PARA ANDALUCÍA

En cuanto al resultado de la Conferencia de Presidentes para Andalucía, ha considerado que esta comunidad tiene que estar "razonablemente satisfecha", aunque con precaución también, como el resto de comunidades. Ha señalado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, puso sobre la mesa temas de gran importancia y el hecho de que se vaya a abordar un nuevo sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta que esta comunidad ha sido de las más perjudicadas por la aplicación del modelo actual, es una "buena noticia".

Ha destacado además que haya sido acogida la propuesta de Susana Díaz sobre una evaluación de la fiscalidad y de la fiscalidad cedida a las comunidades, algo que se abordará dentro del proceso de evaluación de los ingresos de las comunidades.

Asimismo, también es una "buena noticia" para esta tierra, según el dirigente socialista, que se vayan a establecer con claridad las obligaciones de cada una de las administraciones en relación con la financiación del sistema de la dependencia. Mario Jiménez ha puesto en valor además el hecho de que Susana Díaz reclamara que España tenga un papel "más proactivo" a la hora de atender el problema de los refugiados en Europa.