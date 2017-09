PSPV lamenta las propuestas "al peso" del PP y este advierte: "No vamos a dejarles que tomen la educación"

Etiquetas

La diputada socialista Ana Besalduch ha lamentado este jueves durante el Debate de Política General en las Corts que el PP haya presentado casi 400 propuestas sobre educación y cultura, "al peso", algunas repetidas y otra en blanco, mientras que la diputada 'popular' Beatriz Gascó ha defendido que están en su derecho de hacerlo, al tiempo que se ha dirigido a los partidos que sustentan al Consell para advertir: "No vamos a dejarles que tomen la educación, son un peligro, nuestra obligación es denunciarlo".

Durante el debate de las propuestas de resolución, el parlamentario de Compromís Josep Nadal ha criticado la "antipolítica educativa" del Gobierno central "estrangulando" a la Comunitat, y ha valorado las medidas anunciadas por el Consell para la construcción de colegios, que se ejecutarán "sin sobrecostes como los que dejó el PP".

Beatriz Gascó ha asegurado que ese plan con ayuntamientos dotado con 700 millones para construir 200 colegios es "ridículo" porque el Ejecutivo valenciano "se ha dejado el 30% del presupuesto en infraestructuras sin ejecutar" y al ritmo que va, con ocho colegios cada dos años, necesitarán "50 años para quitar todos los barracones". "Están acostumbrados a gobernar tras la pancarta, la gestión les va muy grande", ha dicho.

Así, ha indicado que "se dedican al adoctrinamiento, a catalanizar e imponer un modelo de escuela única" y ha asegurado que "Compromís es un partido catalanista" y el titular de Educación, Vicent Marzà, "no está legitimado para ser conseller, debería haber dimitido ya y si no dimite, el señor Puig le tendría que haber cesado".

Ha defendido las propuestas de su grupo, especialmente aquellas para garantizar que las familias "puedan elegir lengua, ideario y centro que quieren" para sus hijos y ha advertido que no respaldarlas es ir en contra de los derechos fundamentales y reflejaría que "solo les interesa controlar la educación, implantar la mediocridad en el sistema educativo".

Besalduch (PSPV) ha incidido que las propuestas del PP "solo buscan el desgaste del gobierno" y se han presentado "al peso". Ha puesto como ejemplo que figuren iniciativas para poner en valor todos los castillos de la Comunitat: "¿Qué ha pasado, que en 20 años no los han visto? Son BIC, tienen siglos". Además, ha explicado que algunos a los que se alude ya están restaurados y hay una iniciativa en blanco. "¿Es por mí y por todos mis compañeros?", ha ironizado.

Asimismo, ha lamentado que en una de las propuestas planteen que "se cree un grupo de inspectores" para asegurar que los contenidos de los libros se adecuan a la Constitución" porque le recuerda a la censura.

También ha cuestionado la cantidad de propuestas para reformar y construir colegios, preguntando qué hizo el PP durante sus años de gobierno, y ha asegurado que "todos los diputados y los ciudadanos se merecen más respeto" por parte de los 'populares'.

Gascó ha incidido que presentan estas propuestas porque les "da la gana" y no tienen por qué cuestionarlo, y ha recordado que el PP construyó 622 colegios. "¿A peso? Es trabajo de diputados con la mayor dignidad del mundo y no pueden cuestionarlo, asuman su responsabilidad, no puede ser solo poner el ventilador", ha concluido.