PSOE. ÓSCAR PUENTE RECHAZA "CUOTAS" EN LA EJECUTIVA PARA CERRAR "LA ETAPA DE LOS BARONES"

Óscar Puente, propuesto por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como nuevo portavoz del partido, rechazó este sábado que la nueva Ejecutiva vaya a ser "de integración" en función de "cuotas" porque hay que cerrar "la etapa de los barones".Lo dijo al llegar al recinto donde el PSOE celebra este fin de semana su 39 Congreso Federal, en el que se votará la Comisión Ejecutiva de la que, previsiblemente, Puente formará parte como portavoz del partido. Subrayó que al configurar esa Ejecutiva el objetivo no es "la integración" sino formar un equipo que responda al modelo de partido y al proyecto de partido que se quiere impulsar. "No será una Ejecutiva de integración", insistió, si por ello se entiende "reparto de cuotas en función de territorios o en función de candidaturas", sino que será un "equipo homogéneo y en torno a una idea". Aunque pueda haber personas que no hayan estado en la candidatura de Sánchez, insistió en que la prioridad es "funcionar bien" en torno a un proyecto político. "La experiencia nos dice que el reparto de cuotas muchas veces no funciona", y no se trata de "blindaje" de Sánchez sino de "eficacia y eficiencia en la gestión del proyecto". Se mostró convencido de que la Ejecutiva será respaldada en el Congreso porque "forma parte de nuestra cultura democrática votar, aceptar resultado y ponerse a funcionar", por lo que "no tiene por qué haber ningún tipo de rechazo". Preguntado por la ausencia de Susana Díaz en la Ejecutiva, subrayó que no habrá ningún dirigente territorial porque "la etapa de los barones era un paréntesis en la historia del partido", un "paréntesis que se cierra este fin de semana". El PSOE es un partido federal, dijo, y es la Comisión Ejecutiva Federal la que marca la estrategia. Los territorios "aportan cosas" y desarrollan esa estrategia en función de sus singularidades, "pero no a la inversa", sentenció.