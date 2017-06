ALBIOL DICE QUE PUIGDEMONT NO TIENE LA “GALLARDÍA DE LOS POLÍTICOS DE PRIMERA DIVISIÓN”

Etiquetas

- Reta al presidente de la Generalitat a defender su proyecto independentista en el Congreso de los Diputados. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, arremetió este sábado contra el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, del que dijo que no tiene “la gallardía de los políticos de primera división” por negarse a acudir al Congreso de los Diputados a defender su proyecto independentista.Un día después de que el Gobierno catalán hiciera público que piensa convocar el referéndum de independencia el próximo 1 de octubre y de conocerse la pregunta de se someterá al arbitrio popular, Albiol ha asegurado que ese anuncio es “un nuevo episodio del despropósito en el que está instalada la política catalana”.Albiol y la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, participaron este sábado en el XIII Congreso del PP en Barcelona. Para los populares, el anuncio de Puigdemont es la “escenificación de una realidad que sólo existe en la imaginación de los independentistas”.Esa ensoñación, dijo, describe una “Cataluña independiente dentro de la UE, donde el salario mínimo estará por encima de los 1.000 euros, incluso sin trabajar, donde todo el mundo tendrá trabajo y nadie tendrá dificultades… Lo que nos proponen Puigdemont y Junqueras es una Cataluña imaginaria que solo existe en ese planeta ideal del independentismo que está fuera del sistema de la realidad”.El líder popular en Cataluña advirtió que hay una parte de la población a la que preocupa el proyecto de independencia. A todos ellos, les lanzó un “mensaje de tranquilidad y total esperanza” porque “mientras gobierne el PP”, setnenció, “nadie va a convocar un referéndum para separar Cataluña del resto de España”.El reto del PP ante la posible convocatoria del referéndum y la cita de las elecciones municipales de 2019 debe ser presentar a los populares como garantes de la legalidad y de la unidad de España. “Llevamos cinco años con el monotema, con la matraca”, pero “cada día son menos, está más solos y más radicalizados” y pese a que “hacen mucho ruido”, sólo mantienen el debate por el apoyo de las instituciones gobernadas por los partidos separatistas. “Es un proceso alimentado artificalmente” por el “apoyo institucional de la Generalitat, de las diputaciones, y de los ayuntamientos. Hacen ruido y alimentan un proceso artificialmente, Si no fuera por el apoyo de determinados medios de comunicación y de determinados tertulianos a nómina, el debate del independentismo en Cataluña no existiría”, aseveró Albiol. El líder de los populares en Cataluña acusó a la Generalitat de haber actuado de manera “absolutamente desleal” al exigir una financiación mayor en plena crisis económica dejando de lado las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos a los que la fecha que preocupa es la de su operación en un hospital público, la de la construcción de colegios para sacar a su hijos de los barracones donde dan clase y aquella en la que saldrán de las listas del paro. En cambio el Gobierno catalán asume que “mientras estamos hablando de independencia no estamos hablando de recortes”. Albiol insistió en que “el referéndum no se va a celebrar ni el 1 de octubre ni el 1 de noviembre, ni del 2017 ni del 2018” e hizo un llamamiento a Ciudadanos y PSOE para “avanzar cogidos de la mano en defensa de una Cataluña dentro de España”.