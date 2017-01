EL PP CREE QUE PUIGDEMONT CONDUCE A CATALUÑA AL "PRECIPICIO", AUNQUE LE ANIMA A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Etiquetas

El Partido Popular tildó este lunes de “nefasto” el año de gestión de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat de Cataluña y consideró que su forma de proceder se asemeja a la de “un conductor suicida” que va “en dirección contraria” y puede acabar llevando a Cataluña a un "precipicio". No obstante, dijo que es “importante” que acuda a la Conferencia de Presidentes para hablar “de lo que se puede hablar”.Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido, coincidiendo con que se cumple el primer aniversario desde que Puigdemont fue investido presidente por el Parlament y que el próximo martes tendrá lugar en el Senado la Conferencia de Presidentes.Según Casado, el año de Puigdemont como presidente de la Generalitat ha sido “nefasto” para la sociedad española y también “en cuanto a la influencia que tiene en el resto de España”. “Ojalá la Generalitat cuente con un Gobierno responsable y que se ocupe de verdad de las necesidades de los catalanes y que no esté secuestrado por los radicales de la CUP”, dijo.“Lo que están haciendo es que esa huida hacia adelante al final pueda llevar a un precipicio. Esto es como el conductor suicida, que llega un momento en el que si hay demasiadas luces en contra deberían reflexionar si son ellos los que van en dirección contraria, que es sin duda lo que están haciendo”, espetó.Recordó que “sin ley no hay democracia” y abundó en que “no puede haber referéndum pactado porque la ley impide al Gobierno de la nación que lo pacte”. En este sentido, lamentó que en la Generalitat sigan hablando de “utopías” y estén “tomando el pelo” a los ciudadanos catalanes.“Creo que la gente se está dando cuenta de que esto de la independencia era un globo sonda y una cortina de humo para tapar, como hoy vemos, los problemas de corrupción de muchos años del nacionalismo de Cataluña y para tapar la ausencia de capacidad de gestión”, criticó Casado, al tiempo que incidió en que “no se puede entender Cataluña sin España ni España sin Cataluña”.En cualquier caso, dijo que espera que Puigdemont y también el lehendakari, Iñigo Urkullu, acudan a la Conferencia de Presidentes del próximo martes en el Senado. “Pensamos que es una cita muy importante”, afirmó, antes de señalar que sería conveniente que acudieran “todos” los presidentes autonómicos para sentarse a hablar “de lo que podemos hablar y de lo que tenemos competencia para hablar”.