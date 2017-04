Pablo Iglesias impulsa una moción de censura contra Rajoy: "España vive un estado de excepción"

Etiquetas

Unidos Podemos registrará la moción aunque no consigan más apoyos y elude avanzar ya posibles candidatos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario de Unidos Podemos presentará una moción de censura en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha instado al PSOE y Ciudadanos a sumarse, si de verdad quieren hacer frente a "la corrupción del PP". Eso sí ha avisado de que si no consiguen sus apoyos, la presentarán igualmente.

"Esta moción de censura es un imperativo ético. Es necesario presentar medidas urgentes para sacar al PP de las instituciones", ha asegurado en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso junto a los portavoces Podemos, En Comú Podem, IU y en Marea.

Según Iglesias, la acumulación de casos de corrupción que asolan el PP ha sumido a España en "un estado de excepción democrático", con el "saqueo" de las administraciones públicas y con un "comportamiento parásito de las instituciones" por parte del Gobierno de Rajoy. "Sacar al PP de las instituciones es una necesidad", concluye.

TIENE EL DOBLE DE DIPUTADOS NECESARIOS

La Constitución de 1978 establece que una moción de censura tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, esto es, por 35 parlamentarios, un requisito que cumplen, ya que Unidos Podemos cuenta con 67 diputados, mas los cuatro de Compromís con los que concurrieron en coalición.

Por ello, Iglesias ha anunciado que aunque no consigan sumar al PSOE y a Ciudadanos, seguirán adelante con su iniciativa. "Sí", ha respondido tajante el líder de Podemos al ser preguntado sobre si registrarán la moción aunque no tenga posibilidad de salir adelante.

De momento, el secretario general 'morado' ha explicado que ya han iniciado los contactos tanto con otras fuerzas políticas como con organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, como con el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, para estudiar los términos de esta moción de censura.

Aunque Iglesias ha asegurado que ya había hablado con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y con el portavoz, Mario Jiménez, para pedirles una reunión, y que había quedado a la espera de una respuesta, los socialistas se han desmarcado de la iniciativa poco después de presentar públicamente la iniciativa.

Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha rechazada dar apoyo a la moción de censura que ha planteado Iglesias y le ha acusado de "mala fe" y de "irresponsabilidad" al entender que estos "fuegos artificiales" lo que hacen es "deteriorar" a la oposición.

A pesar de ello, Podemos seguirá instando a los socialistas a sumarse, pidiéndoles que dejen a un lado su situación interna y trabajen en "lo importante. "Hay que hablar de que el PP está parasitando las instituciones de nuestra patria. Tienen que estar para proteger a todos los ciudadanos", ha defendido.

Iglesias también ha informado de que ha tratado de ponerse en contacto con Ciudadanos, aunque entonces no había obtenido respuesta. "He escrito a Albert Rivera para pedir una reunión y deseo de verdad que dejen de sostener al PP. Creo que una parte de su electorado no entiende que sigan sosteniendo al PP. Eso es incompatible con mantener la lucha contra la corrupción", ha avisado.

"Nosotros no entendemos que haya formaciones políticas que se manifiestan abiertamente en contra de la corrupción y que al mismo tiempo sostienen al PP. Eso no es coherente, el criticar la corrupción al tiempo que se sostiene que el partido más corrupto de Europa siga mandando. La lógica fundamental para entender lo que está pasando es de país, no de partido", ha apostillado.

NO TOCA HABLAR AHORA DE CANDIDATOS

La Constitución de 1978 también establece que la moción de censura debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, aunque Iglesias no ha querido avanzar nada a este respecto porque ahora no toca, a su juicio hablar "de nombres y caras" sino de construir una "alternativa al PP".

"No es una cuestión que haya que decir ahora. Esta moción tiene que ser resultado de un proceso de encuentro y diálogo", ha asegurado, dejando también de este modo todas las posibilidades abiertas, incluida la de ser él mismo el candidato a sustituir a Rajoy en La Moncloa.

En los mismo términos que Iglesias se han pronunciado los diferentes portavoces de su grupo confederal. "El PP gobierna para el PP y no para España. Vamos a pedirle a las fuerzas que sostienen al Gobierno, al PSOE y Ciudadanos, que dejen de sostener al Gobierno del PP", ha afirmado la portavoz de Podemos, Irene Montero.

"Estamos viendo procesos de gangrena democrática y esto no se arregla solo con comparecencias y peticiones de más comparecencias en una comisión de investigación", ha asegurado el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, quien ya le ha trasladado la oferta a ERC y PDeCAT.

"Hay una situación excepcional, de excepción de Estado, estamos ante la obligación ética de sacar al PP del Gobierno y de defender la democracia. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha enfatizado el líder de IU, Alberto Garzón. "La sociedad nos demanda acabar con el foco de corrupción", ha explicado a su vez el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino.

Durante la reciente etapa democrática se han presentado dos mociones de censura y ambas han sido rechazadas: En 1980, el PSOE presentó una contra Adolfo Suárez pero el candidato, Felipe González, no recibió el aval de la Cámara, y en 1987, Alianza Popular, con Antonio Hernández Mancha como aspirante, hizo lo propio contra González, pero tampoco salió adelante.