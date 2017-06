Page dice que "la idea" es convocar el Congreso del PSOE C-LM en septiembre y que en ese momento tomará una decisión

Etiquetas

El secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha concretado este martes que "la idea" es convocar el Congreso regional del partido el próximo mes de septiembre y ha añadido que en ese momento tomará una decisión sobre su futuro.

A preguntas de los medios tras firmar el Acuerdo Estratégico de Salud y Seguridad Laboral 2017-2021, ha apuntado que lo que se decida en el PSOE de Castilla-La Mancha "lo decidirán los militantes" y que "no será ningún tipo de mercadeo".

"Pretendo apoyar y colabora lo mas posible con la nueva dirección de mi partido, y en que salga delante el proyecto mayoritariamente apoyado", ha apuntado, para reiterar que se propone ayudar "no perturbando ni estar comentando ni recomendando todas las declaraciones que se hagan si me gustan o no".

Bajo el punto de vista del líder de los socialistas castellano-manchegos, la mejor manera de ayudar al PSOE ahora es colaborar "con el buen desarrollo" de su papel institucional, ha concluido.