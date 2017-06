Page cree que del "desafío" independentista anunciado hoy saldrá "una oportunidad de renovar el compromiso como país"

Etiquetas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado tras el anuncio del presidente del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el referéndum para la independencia de Cataluña será el 1 de octubre, que de ese "desafío", saldrá "una enorme oportunidad de renovar el compromiso como país, como nación, plural".

Durante su discurso en el acto del XXV Aniversario del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, García-Page ha matizado que el derecho de autodeterminación "se refleja en la Constitución del año 78 y por tanto es un debate que incumbe a todos". "Castilla-La Mancha no se creó para ir contra nadie ni para ser más que nadie, sino para aspirar a la igualdad de oportunidades", ha indicado.

Hoy, ha continuado, defender la Unidad de España es más que nunca "defender la igualdad de todos los ciudadanos".

Al Gobierno de España, representado en el acto por el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, le ha transmitido su "serena, tranquila y contundente lealtad, no solo al Gobierno y a la Ley sino también al sentido común que se esconde detrás de la misma".

Ha apostillado que en la universidad, como alumno de Derecho, aprendió "una cosa tan elemental como el imperio de la Ley" y hoy es oportuno, ha dicho, que no se lo salte, "porque no es un día cualquiera", pero ha matizado, "este país no tiene motivo alguno para ponerse nervioso". Ha aconsejado tener mucha "tranquilidad" porque ahora es cuando se tiene que demostrar "la firmeza de las convicciones con siglos de historia que las avalan y con el imperio de la Ley que las amparan".

IRÁ TODO BIEN

Irá todo bien, ha terminado diciendo el presidente del Ejecutivo castellano-

manchego, haciendo gala también de uno de los dichos del escritor español Baltasar Gracián, "es muy imprudente no acometer los problemas que uno tiene delante y mucho más imprudente salir a buscarlos".

"Si conducimos por esta máxima elemental, bastantes problemas tenemos ya como para buscarlos y a estas alturas, si lo hacemos bien, podremos celebrar muchos más años de inclusión constitucional, de avance colectivo que nos permite ir por el mundo y defender con orgullo que hoy ser español y representar esta cultura es una de las mejores formas de habitar el planeta, con más de 6.000 lenguas vivas, para más de 200 países".

Por último, Emiliano García-Page ha reclamado en el Paraninfo Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha la serenidad y la firmeza, "acompañadas del sentido común".