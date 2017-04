El Parlamento de Navarra rechaza la inhumación de Sanjurjo y solicita que "se depuren responsabilidades políticas"

Etiquetas

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que muestra su rechazo a la inhumación del general José Sanjurjo "con honores oficiales y presencia de miembros del Ministerio de Defensa" y solicita que "se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades políticas oportunas".

El texto ha sido presentado por las cuatro formaciones que sustentan el Gobierno foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) y ha contado con el apoyo del PSN. UPN y PPN, por su parte, han rechazado este primer punto de la declaración.

En un segundo epígrafe, la Cámara foral denuncia "la humillación que supone este acto de exaltación del genocidio franquista para las víctimas del franquismo" y considera "necesario" que "la Fiscalía actúe en defensa de la víctimas". Este punto también ha salido adelante con el rechazo de UPN y PPN y el apoyo del resto de formaciones.

Por último, el Parlamento de Navarra considera "imprescindible" que "todos los poderes públicos y el conjunto de las Administraciones Públicas cumplan en su integridad la ley de Memoria Histórica, aportando para ello la financiación necesaria", un punto que ha sido aprobado con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, la abstención del PPN y el voto en contra de UPN.

Tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha destacado que la formación regionalista "hemos estado y estamos con las personas que han sufrido en el 36", pero ha remarcado que sobre la inhumación de Sanjurjo hay "informaciones contradictorias" y hay que "esperar y escuchar a quienes son los responsables" para "a partir de ahí fijar una posición".

"No creemos que se tenga que hacer política partidista con esto, es un tema sensible por eso no hemos querido entrar", ha expuesto Esparza, quien entiende que no se trató de "un acto público" ni "un homenaje a nadie". "Yo no hubiera ido, pero a partir de aquí hay gente que puede acudir y acude", ha zanjado.

"UN INSULTO Y HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS"

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha rechazado "los honores con los que se inhumaron los restos" de Sanjurjo, así como "la presencia de representantes del Ministerio de Defensa en el acto".

"Esta presencia supone un insulto y una humillación para las víctimas", ha lamentado.

En representación de EH Bildu, Adolfo Araiz ha sostenido que "la sola presencia" de cargos públicos y militares "pone de manifiesto que ha sido una inhumación con carácter 'cuasi oficial'". "La presencia de estas dos autoridades es un hecho rechazable por lo que suponía de una apología del genocidio franquista", ha planteado.

En su opinión, "no nos podemos escandalizar por el avance de la extrema derecha en Francia, cuando la extrema derecha también la tenemos aquí, esta representada por el PP".

Desde Podemos, Laura Pérez ha expresado su solidaridad con las víctimas del franquismo y ha considerado que "este tipo de actos deberían conllevar la automática inhabilitación de los responsables públicos que hayan participado en los mismos". "Sin embargo, parece ser que algunos lo llevan en el ADN", ha asegurado.

La socialista María Chivite, por su parte, se ha mostrado en contra de "los honores oficiales que se hecho con la inhumación del cadáver de Sanjurjo" y ha considerado "una vergüenza" que "no se cumpla la ley de memoria histórica".

PPN: "LA DECLARACIÓN FALTA A LA VERDAD"

Por el contrario, la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, ha afirmado que la declaración presentada por el cuatripartito "falta a la verdad", ya que, según ha dicho, se trató de "una ceremonia íntima y privada de cinco minutos", a la que acudieron militares a "título personal". "No hubo en absoluto honores militares", ha sostenido.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado como "un auténtico escándalo y una barbaridad" el acto de inhumación de los restos del general Sanjurjo y ha pedido que la Fiscalía "actúe con contundencia", al suponer "un atentado contra la propia democracia". "Esto quiere decir que el franquismo sigue estando presente en nuestra sociedad", ha apuntado.