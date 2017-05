Parlamento vasco rechaza los Presupuestos del Estado con los votos de PSE, Podemos y Bildu

Etiquetas

El Parlamento vasco ha rechazado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el apoyo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, y la negativa de PP y PNV, lo que ha dividido a jeltzales y socialistas que sustentan el Gobierno vasco.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han llevado a la Cámara la necesidad de que se pronuncie sobre los PGE, aunque, finalmente, el texto que ha salido adelante ha sido el primer punto de la enmienda a la totalidad que habían presentado los socialistas a las iniciativas originales.

De esta forma, la Cámara vasca rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque "consolidan la desigualdad acentuada durante los años de crisis y renuncian a revertir las reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población, y a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales, y un nuevo modelo económico".

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte ha defendido que la sociedad vasca "debe conocer lo que van a suponer" los PGE, y ha advertido al PNV de que no es lo mismo la política presupuestaria de un gobierno de izquierdas que la que tiene otro de derechas, ya que los presupuestos "no son un documento aséptico, sino que está "lleno de decisiones políticas". "Tienen problemas graves para explicar el acuerdo alcanzado", ha indicado.

Tras criticar que la política presupuestaria del Estado principalmente ha dedicado el gasto a Defensa y a "infraestructuras gigantes" como la Y vasca, ha denunciado que el Gobierno de Rajoy "no tiene propuestas para llevar a este país a un escenario de paz" y tampoco tiene una "salida democrática para Cataluña ni para la Lomce". "EH Bildu tiene una alternativa: poner en marcha un proceso constituyente para marcharnos de España porque esto nos va a dar la estabilidad que buscamos", ha defendido.

Desde Elkarrin Podemos, Jon Hernández, ha informado de que su formación lleva 24 horas "intentando recabar el apoyo del PSE-EE para que la Cámara diga claramente que los PGE son malos para Euskadi y el conjunto de la sociedad del Estado", y ha lamentado que a los socialistas "les ha pesado más sus pactos de gobierno con el PNV que posicionarse claramente" junto a Podemos. "No han querido acordar, a pesar de que hemos hecho auténticos esfuerzos. Les daba miedo estropear la foto con el PNV. Ustedes sabrán", ha criticado.

PNV "CÓMPLICE" DEL PP

Asimismo, ha acusado al PNV de ser "cómplice" de las políticas del PP con su apoyo a las Cuentas, a través de un pacto "infumable" que "supone avalar la corrupción, los recortes y la posición del PP en Cataluña".

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha explicado que los socialistas rechazan los PGE porque "perjudican al conjunto de españoles y también a los vascos", y fundamentalmente porque "el crecimiento económico que auguran no se traduce en mejoras para la gente".

Tras recordar que el PSOE presentó en Madrid una enmienda de totalidad a los Presupuestos, ha indicado que no ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu y Podemos porque no se cree que sus iniciativas busquen el rechazo de las Cuentas de Madrid, sospecha que ha "confirmado" con la referencia de Ugarte a la soberanía y por la forma de negociar de Elkarrekin Podemos, que "primero presentó la oferta a la prensa y luego nos llamó". "Ésta no es manera de tejer complicidades con el PSE", ha indicado.

El parlamentario del PNV Joseba Egibar ha lamentado que en este debate "ha salido triunfante el esquema político español" y ha acusado a los grupos proponentes de haber hecho "un ejercicio de escapismo político, de falta de valentía" al no llevar el acuerdo alcanzado y proponer su rechazo. "No se escapen por los vericuetos de los PGE", ha insistido.

Egibar ha defendido que "a Rajoy lo han elegido los españoles y al lehendakari los vascos" y, bajo esta premisa, ha explicado que el PNV "ha propuesto un agenda política con el gobierno español, que es evidente que ha negociado porque sentía extrema necesidad, ya que con mayoría absoluta nos ha ninguneado". "Si se ha conseguido el acuerdo: ¿dónde está el problema?, ¿por qué no traen una iniciativa para que se rechace?, ¿por qué no tienen esa valentía? porque no tienen nada que decir", ha zanjado.

El parlamentario del PP Antón Damboerenea ha criticado que éste no es un debate novedoso y cree que el objetivo de la iniciativa de EH Bildu es "meter el dedo en el ojo al PNV por pactar con el PP". Según ha auntado, el objetivo del texto de Elkarrekin Podemos es "metérselo al PSE por estar en el Gobierno vasco, y los socialistas pican como panchitos y entran en el juego al presentar una enmienda de totalidad".

Damborenea ha defendido que "los mayores recortes sociales" sufridos por los españoles y vascos fueron los aprobados por el Gobierno del PSOE, y ha acusado a los proponentes de las iniciativas de preferir una prórroga de los presupuestos de 2016 aprobados solo por el PP. "Éste es el planteamiento que hacen. Están haciendo todos el discurso del paripé", ha indicado, para acusar a los grupos de que les moleste que el PP siga alcanzado acuerdos con PNV.