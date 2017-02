Parlamento vasco rechaza una propuesta de PP sobre deslegitimación del terrorismo en las aulas

Etiquetas

El resto de grupos recuerdan que el Gobierno vasco ya cuenta con un programa que incluye testimonios de víctimas

Una iniciativa del PP sobre deslegitimación del terrorismo ha vuelto a evidenciar este jueves en el Parlamento vasco las diferencias que en materia de paz y convivencia separan a esta formación del resto de grupos de la Cámara, que han rechazado una propuesta 'popular' que reclamaba un plan para el sistema educativo que condenara el terrorismo de ETA.

La falta de acuerdo en torno a esta iniciativa se ha producido apenas una semana después de que el debate sobre la creación de una Ponencia de Memoria y Convivencia pusiera de manifiesto la posición discrepante que el PP mantiene en estas cuestiones con el resto de grupos del Parlamento, que -con el rechazo de los 'populares'-acordaron crear este grupo de trabajo para abordar la "deslegitimación del terrorismo y la violencia".

En el pleno de este jueves, los 'populares' solicitaban al Gobierno de Urkullu un plan integral para el sistema educativo vasco que tenga como objetivo "explicar a los jóvenes que ETA trató, a través del terrorismo, de imponer un proyecto totalitario, y que quien asesinó y amenazó, lejos de merecer reconocimiento alguno, solo puede esperar el rechazo más contundente a su trayectoria criminal".

La iniciativa del PP recordaba que un instituto de la localidad guipuzcoana de Hernani acogió en septiembre del año pasado en sus instalaciones un homenaje tributado por un grupo de alumnos a 22 miembros de ETA, con motivo del "Gudari Eguna".

Sin embargo, todos los grupos del pleno han rechazado el texto del PP y han recordado que el Gobierno vasco cuenta con el módulo educativo 'Adi-Adian, aprendizajes de dignidad humana, convivencia y empatía" que lleva los testimonios de las víctimas a las aulas vascas.

Durante el debate, el parlamentario del PP Borja Sémper ha pedido al Ejecutivo de Urkullu vasco que "ponga el acento" con su acción de gobierno en que este tipo de homenajes "no vuelvan a suceder en ningún sitio, pero especialmente en la escuela y en los institutos".

Sémper ha rechazado las críticas de los grupos que les han acusado de querer un "minuto de gloria mediática" con esta iniciativa y ha criticado al PNV por "bailar al ritmo" de EH Bildu afirmando que van a compartir Ponencia de Memoria y Convivencia con quien considera que el acto de Hernani "no fue apología del terrorismo" y "defienden que chavales de 14 y 16 años bailen un aurresku a quienes pusieron bombas y mataron con un tiro en la nuca". "Si a mí me hubieran dado un tiro, Arzuaga había dado una explicación política al hecho hace siete años, hoy ya no pero ¿utiliza la misma contundencia para justificar que hoy no está bien que me maten que la que usaba antes? Esta es la clave", ha indicado.

Asimismo, ha expresado la "máxima y rotunda condena, sin paliativos y sin matices a los GAL; la máxima rotunda y condena a cualquier extralimitación o delitos cometidos por cualquier funcionario público del Estado; la absoluta y rotunda condena al régimen franquista; y nuestra máxima y rotunda condena a ETA". "Hasta ETA, todos en esta Cámara coincidimos", ha insistido.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, por su parte, ha defendido que la iniciativa del PP "no es necesaria" porque el programa educativo "ya está en marcha y además de forma exitosa", por lo que ha rechazado la iniciativa 'popular' señalando que "aunque que los hechos denunciados son ciertos y al igual que a ustedes nos avergüenzan y duelen", se trata de "hechos puntuales".

"Elevar hechos puntuales a la categoría de habituales, no solo es injusto sino que no aporta nada a la convivencia en Euskadi", ha defendido, insistiendo que no quiere que se utilice la paz y convivencia "de forma partidista", por lo que ha advertido al PP que "no va a arrastrar a los demás" a su agenda política utilizándolo como "arma arrojadiza".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha defendido que no ve "exaltación del terrorismo" en el acto de Hernani, sino que cree que se le ha dado una "imagen interesada" por parte del PP sacando de contexto el acto para "distorsionar la imagen del sistema educativo vasco". "Desvirtúan la realidad para extender el discurso del odio como pretexto", ha criticado.

En este sentido, ha defendido el programa educativa Adi-Adian para señalar que aunque tiene "margen de mejora", esa "debe ser la vía" y ha acusado al PP de "ir en la dirección contraria, pensando que el resto de partidos estamos equivocados" presentando una iniciativa "de brocha gorda para tensionar el debate político". Además, ha afirmado que las personas homenajeadas "no eran terroristas" sino que era un recuerdo a "personas muertas", algunas de ellas con reconocimiento institucional.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha criticado la iniciativa del PP porque "no solo ha habido violencia por parte de ETA", y ha defendido que para que no se vuelvan a repetir esos hechos es necesario una 'educación para la paz' que ofrezca "rigor histórico y que presente una enfoque inclusivo de todos los sufrimientos" entrando al fondo de la cuestión deslegitimando todo tipo de violencia.

También ha lamentado que "no todas las víctimas son iguales" y ha destacado que en la actualidad algunas víctimas -entre las que se ha incluido- "ni siquiera están reconocidas por ley". "Debemos avanzar en poder hacer un relato inclusivo y veraz", ha insistido antes de recordar que -como hermana de Joxi Zabala, asesinado por el GAL en 1983- ha participado en el proyecto de testimonios del Gobierno vasco y ha pedido que este programa "se intensifique y llegue a más víctimas".

El portavoz parlamentario del PSE, Jose Antonio Pastor, ha calificado de "repugnante y extremadamente grave que se exalte la violencia y que estos se haga en recintos educativos y haya quien lo aplauda" y ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se pueda repetir en otros centros.

Asimismo, ha reconocido que existen "brotes" de este tipo de casos como el de Hernani pero ha defendido que "no es lo general" en el sistema educativo vasco y ha señalado que la iniciativa del PP "no se sostiene porque lo que pide ya se está haciendo" con el programa educativo de testimonios víctimas en las aulas, puesto en marcha por el gobierno del socialista Patxi López.

"Por desgracia en este país todavía hay gente que cree que ETA actuó bien y compartimos la necesidad de programas pero creo que la iniciativa del PP está sobreactuada porque ya hay un proyecto educativo en marcha que el Gobierno vasco ha dicho que se va a reforzar", ha señalado.