Pascal (PDeCAT) espera que el Gobierno cambie su postura sobre el referéndum y subraya: "No es un proceso contra España"

Etiquetas

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado este miércoles que el proceso soberanista en Cataluña no es un proceso contra España y ha dicho esperar que el Gobierno central cambie su posición respecto al referéndum de autodeterminación.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha reafirmado el compromiso de su partido y del Gobierno catalán: "Tengo la convicción de que las urnas estarán, pero me gustaría que el Estado reaccionase de otra forma. No es un proceso contra España", ha aseverado.

Tras el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, que pretende celebrarse el 1 de octubre, Pascal ha insistido en su "convicción de organizarlo" y ha afirmado de que "el Estado aún puede reaccionar" para permitirlo por la vía legal.

La dirigente independentista ha dicho que se va a seguir organizando el referéndum por si "el entendimiento" con el Gobierno del PP "no llega". Eso sí, ha apuntado que las reacciones judiciales así como la "confrontación dialéctica" que hasta ahora ha tenido el Ejecutivo central "desalientan".

A su juicio, el Estado tiene "alergia" a la democracia participativa. Votar sobre la independencia, ha manifestado, "es un hecho democrático muy fundamentado": "Entendemos que votar no es un lujo sino una necesidad", ha subrayado.

Así pues, Pascal ha rechazado que se "intente crear un conflicto" con el proceso soberanista y ha reivindicado la necesidad de votar sobre la independencia de Cataluña. En esta línea, ha pedido a todos aquellos que "creen que Cataluña no tiene derecho a ser independiente lo expresen en las urnas".

En cualquier caso, ha defendido la campaña que está haciendo su partido a favor del 'sí' a la autodeterminación y ha añadido que su "obligación" es "hacer que gane" la independencia si finalmente se vota.

PUIGDEMONT NO DIJO LO QUE "QUERÍAN QUE DIJERA"

Sobre las palabras del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en las que hacía una comparación entre el referéndum y el fin de ETA, la coordinadora general ha asegurado que no dijo lo que algunos "querían que dijera". "Habló de la perseverancia y persistencia en defender el ideal de la libertad y la vida. Utilizó el símil con el debido respeto", ha zanjado.

Por otro lado, acerca de las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, donde los economistas formularon pocas preguntas al presidente de Cataluña tras intervenir, Marta Pascal ha respondido: "Me sorprendió pero no hago la lectura de que hay un boicot o que no hay voluntad por parte de los empresarios de dar apoyo al derecho a decidir". De todos los independentistas catalanes, "seguramente empresarios hay", ha recalcado.