Patxi López: "Lo que hace falta en Euskadi es sembrar memoria, justicia y relato verídico de lo que nos pasó"

El exlehendakari Patxi López ha asegurado este domingo, día en el que se celebra en Euskadi el Aberri Eguna --Día de la Patria--, la necesidad de "sembrar memoria, justicia y relato verídico" sobre lo ocurrido en el País Vasco desde el nacimiento de la banda terrorista ETA, que este mes entregó las armas.

"Llevamos viviendo esta nueva etapa desde hace más de cinco años: la etapa de la libertad", ha subrayado ante los medios el exlehendakari, quien este domingo se ha reunido con la militancia socialista de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para explicarle su proyecto para la Secretaría General del PSOE y escuchar sus peticiones.

"Lo que hace falta en Euskadi ya es sembrar memoria, justicia y relato verídico de lo que nos pasó", ha defendido el político vasco, quien sostiene que esto no se trata de "un capricho de los políticos", si no de crear "un muro" que "impida" que, en España, "alguien coja una pistola, mate a quien piensa diferente y una parte lo convierta en una especie de héroe".

Preguntado directamente sobre el Aberri Eguna, ha indicado que sus compañeros socialistas, al igual que él, no celebran esta fecha porque tiene, ha opinado, "un marcado carácter nacionalista". Por ello, ha bromeado con que no lo echarán de menos hoy: "No, desde luego que no".

Y es que los socialistas, ha explicado, celebran el día del Estatuto de Guernica, que tiene lugar el 25 de octubre. "El gran acuerdo entre distintos, que constituyó a Euskadi como una comunidad política y que define nuestro autogobierno y convivencia. Lo que tiene valor político son los pactos entre diferentes, y el nuestro fue el Estatuto de Guernica", ha zanjado.

Preguntado por la declaraciones de la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, quien dijo que el Aberri Eguna es "una antigualla" que solo genera "desafección o indiferencia" entre los vascos, Patxi López ha descartado "jugar a esas descalificaciones". "Hay quien lo celebra. Que lo celebre, no pasa nada", se ha limitado a decir.

"Yo celebro ese acuerdo entre distintos, y ojalá sigamos construyendo Euskadi de esta manera. De hecho, lo que existe hoy en el País Vasco son instituciones gobernadas por coaliciones de diferentes partidos que están dando una enorme estabilidad institucional y tranquilidad política", ha finalizado.