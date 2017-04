Patxi López defiende a González "que transformó este país", frente a un Pablo Iglesias de Podemos "que no ha hecho nada"

Etiquetas

El aspirante a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha asegurado este lunes que defenderá "un millón de veces más" al expresidente socialista Felipe González, "que fue capaz de transformar este país, que a un Pablo Iglesias de Podemos, que todavía no ha hecho nada".

López ha criticado que Podemos "hoy nos ha vuelto a demostrar que prefiere hacer permanentemente de la política un 'show' en lugar de una herramienta capaz de cambiar la vida de la gente a la que luego dicen defender tanto", después de que la formación morada haya presentado el denominado 'Tramabús' en el que aparece dibujada, junto a la de otros políticos y empresarios, la silueta del expresidente del Gobierno socialista.

"Felipe González fue de la trama que transformó este país, que consolidó la democracia, que construyó el estado del bienestar, que nos llevó hacia Europa, que empezó a conquistar derechos y libertades y eso no se hace con los 'shows' que hace Podemos permanentemente", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Málaga, antes de participar en un acto con militantes socialistas.

En su opinión, todo eso "se hace teniendo muy claro que la política es una cosa muy seria y que es la herramienta que te permite transformar la vida de la gente que lo pasa mal". Ha asegurado que el objetivo de los socialistas "tiene que ser ganar al PP y no pactar con Podemos".

Patxi López ha defendido una campaña de contacto con la militancia "porque si decimos que es la hora de los militantes, lo que no hay que hacer es apelar sólo para llenar mítines, agitar banderas y que nos aplaudan a los candidatos", sino que ha apostado por "tomar nota de lo que quieren que sea este partido y con qué proyecto quieren que nos presentemos ante la sociedad".

Ha señalado que ha recorrido ya 30.000 kilómetros y que espera "hacerme unos cuantos más yendo a las casas del pueblo y a las agrupaciones, teniendo conversación con los militantes para intercambiar propuestas e ideas".

UNIDAD Y SIN COMPLEJOS

"Y lo que estoy recibiendo es que lo que estoy defendiendo es aquello que comparte la inmensa mayoría de los socialistas; es decir, la necesidad de volver a unir al PSOE, volverlo a hacer fuerte y unirlo en torno a un proyecto de una izquierda exigente, nítida y clara, que no esté todo el día con el complejo de mirar a la izquierda y a la derecha como si no supiera cuál es nuestro sitio".

Cuestionado por si le preocupa hacer precampaña en un territorio como Andalucía que se puede entender más como un feudo de la también aspirante a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz, ha dicho que "en absoluto". "A veces me dicen estás en territorio hostil y otras, en territorio favorable, pero no, uno cuando está con militantes socialistas siempre está en casa", ha apostillado.

Al respecto, ha incidido en que "siempre" se encuentra "en territorio favorable cuando hablo con socialistas porque da igual hoy en Málaga, mañana en Cádiz o pasado en Barcelona". "Creo que la mayoría de los militantes entienden este proceso de primarias como algo fundamental para el futuro de nuestro partido y para el conjunto de España", ha indicado.

López se ha mostrado convencido de que "se van a implicar buscando la suma y la integración de las diversas propuestas que hacemos los candidatos para tener una dirección compartida y un proyecto colectivo". "No conozco a ningún militante que no quiera recuperar al PSOE ganador para volver a gobernar y transformar la vida de la gente", ha manifestado.

Ya en su intervención ante los militantes, ha pedido "perdón" por el "espectáculo lamentable" del comité federal de octubre "porque no teníamos derecho"; y ha apelado a la unidad, que "no es una opción, es una obligación", algo que, ha indicado, "deberíamos entenderlo bien todos los dirigentes de este partido".

Ha considerado que los socialistas tienen una doble obligación, la "primera la de seguir manteniendo viva la llama de nuestros ideales" y la segunda, "defender al PSOE y eso quiere decir unir". "No podemos seguir con los tiempos de la división, porque entonces da igual quien gane las primarias, porque vamos a perder todos", ha asegurado.

"Si seguimos gritándonos entre nosotros, quién nos va a escuchar después; si seguimos enfrentándonos unos socialistas con otros, cómo nos vamos a enfrentar a la derecha, a los problemas que tiene la ciudadanía", se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado "dejar de clasificar" a los militantes, así como "el nivel de agresividad que estamos viviendo". "No deberíamos utilizar estas primarias como un ejercicio de descalificación e insulto permanente", ha apuntado.

Al respecto, ha señalado que los socialistas no deberían ir a votar "para seguir divididos sino para unir" y ha apuntado que lo primero que hará si sale elegido secretario general será llamar a los otros dos candidatos "para ver cómo nos implicarnos todos en una dirección compartida"; indicando que en el congreso de Sevilla, "con la apariencia de unidad, elegimos un secretario general, pero hay quien se quedó organizando una oposición interna".

Ha dicho que si no sale elegido, llamará al que salga "para decirle a tú disposición, pero no para que integres a Patxi López, sino para que seamos capaces de unir a las diferentes sensibilidades". Asimismo, ha abogado por la lealtad, dentro de la cual "está también decir lo que piensas y no vale rodearse de la cuadrilla de pelotas habitual que dicen tu eres el más guapo y el mejor".