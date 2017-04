Patxi López acusa a Iglesias de buscar protagonismo con la censura y avisa que Rajoy no debe centrar las primarias

Etiquetas

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de buscar "protagonismo" con su anuncio de moción de censura y ha avisado de que la continuidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no puede ser la cuestión de las primarias" de los socialistas, que, a su juicio, ahora deben centrarse en pedir explicaciones.

En declaraciones a Europa Press, el ex presidente del Congreso ha defendido que a Iglesias "le falta crédito" para plantear una moción a Rajoy, porque cuando tuvo una oportunidad real de que no hubiera un gobierno del PP votó en contra e impidió que hubiera un gobierno de cambio en este país".

Pero, además, ha remachado, su anuncio es "poco serio", porque lo hace diciendo "voy a presentar una moción de censura y quiero hablar con el resto de los partidos". "No, las cosas se hacen al revés: primero se habla entre los partidos políticos para ver cuál es la mejor decisión y, segundo, en una moción de censura en este país, que tiene un carácter constructivo, nos tendrá que decir con qué candidato y con qué apoyos, porque hasta hace bien poco no le valía el apoyo de Ciudadanos", ha remachado.

Por eso, ha defendido que, tras oír al líder del partido morado, su "primera impresión" es que "no busca la moción de censura en realidad, sino protagonismo como en otras ocasiones". Y, en particular, cree que, "conociéndolo", precisamente ahora, "puede ser" para tener ese protagonismo en medio del proceso de primarias del PSOE. "Pero desde luego, creo que ésta no puede ser la cuestión de las primarias del PSOE", ha remachado.

LA FUTURA EJECUTIVA YA VERÁ QUÉ SE HACE CON RAJOY

En su opinión, posiblemente "una de las primeras decisiones que tenga que adoptar la nueva dirección" será "ver que hace con el Gobierno". "Ahora tenemos que centrarnos en exigir a Mariano Rajoy que dé las explicaciones, que deje de proteger a corruptos y empiece a colaborar con la justicia", ha defendido.

Para Patxi López, el PSOE tiene que dedicarse ahora a "exigir responsabilidades a un gobierno que manda sms a los corruptos, que impide una investigación en serio a los propios fiscales que tienen que combatir la corrupción en este país", porque "no basta" con que diga que no se "enteraba, que no sabía nada". "Mariano Rajoy tiene que dar explicaciones, ayudar a la Justicia, tiene que limpiar su partido y tiene que asumir responsabilidades", ha remachado.