Patxi López pide "dejar atrás el no es no" y avisa de que un enfrentamiento fratricida será "un desastre"

Dice que él propone unidad y no enfrentamiento y que eso es lo que quieren los 'barones' y cuadros que le apoyan

El diputado socialista Patxi López, que aspira a ser el próximo secretario general del PSOE, cree que ha llegado el momento de "dejar atrás el no es no" --del que hizo bandera el ex líder Pedro Sánchez-- y empezar un "sí es sí al proyecto socialista". Además, ha advertido a sus compañeros de que si las primarias se convierten en un "enfrentamiento fratricida" y en un debate entre "pedristas", "patxistas" y "susanistas" serán "un desastre".

Al llamar a superar el "no es no", López ha citado palabras del alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, que le acompañó el viernes en este municipio madrileño. El diputado vasco cree que "está bien" que la actual dirección del PSOE haya apostado por "una oposición útil" y que consiga subir el SMI o combatir la pobreza energética, pero ha avisado de que el PSOE no puede estar "permanentemente parcheando al PP" sino que debe plantear una "alternativa" para no desdibujarse.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, ha defendido que hay un espacio intermedio entre "asaltar el cielo" --como en su día proclamó Podemos-- y "la resignación", que es la "izquierda exigente, que no de pancarta", que él propone.

Según López, la izquierda exigente es una de las claves de su oferta, y también lo es "unir al partido". "Me siento con capacidad para buscar esa integración dentro del PSOE", ha asegurado. Tres días después de que Pedro Sánchez haya anunciado su intención de competir por el liderazgo, ha dicho que él no va a "proponer una sola cosa que suponga seguir dividiendo y enfrentando a la militancia".

También ha avisado de que mientras se dediquen a enfrentarse entre ellos no hablarán de cómo resolver los problemas de los españoles. El diputado asume que la militancia está dividida pero ha remarcado que una vez que vote y elija quien sea secretario general deberá trabajar en la unidad.

"ES NECESARIO ABRIR UN TIEMPO NUEVO"

De hecho, cree que los 'barones' y cuadros del partido que han dejado de apoyar a Sánchez para apoyarle a él lo hacen, no porque crean que ambos son intercambiables, sino porque "han visto que es necesario abrir un tiempo nuevo con propuestas nuevas" que "no signifiquen enfrentamiento sino aunar voluntades entre diferentes".

Y ha afirmado que le "duele" que, dentro del PSOE, haya quien se refiera a todos ellos --incluido él mismo-- acusándoles de traición. "Nadie traiciona a nadie cuando defiende una idea", ha remachado.

En ese empeño, ha llamado a poner fin a los insultos y descalificaciones entre socialistas. "Tenemos que dejar de gritarnos", ha dicho, remarcando además que a él nunca se le ha oído "habla mal de un compañero".

Después de que el diputado Odón Elorza, que colabora con Sánchez, haya opinado que López es "una copia algo borrosa" del ex secretario general, el aludido ha preferido responder diciendo que él defiende su propuesta "con claridad y nitidez".