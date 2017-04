Pedro Sánchez lamenta que, tras la abstención del PSOE, "Bárcenas sigue en la calle y su amigo en la Moncloa"

Etiquetas

El exlíder del PSOE no entiende por qué ha dimitido Esperanza Aguirre y no lo ha hecho Rajoy

El precandidato a la Secretaria General del PSOE, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes en Córdoba, en un encuentro con militantes en el que también ha intervenido la exministra de Cultura, Carmen Calvo, que, después de que la abstención de su partido permitiese al popular Mariano Rajoy seguir siendo presidente del Gobierno, "Bárcenas sigue en la calle y su amigo en la Moncloa", es decir, "aquí no ha cambiado nada".

Es más, según ha señalado, sigue viendo "a la misma gente emigrar por la falta de oportunidades" en España y a los trabajadores "cobrar un 30 por ciento menos que antes de la crisis", lo mismo que ve "a muchos jubilados con pensiones congeladas", es decir, según ha insistido, "aquí no ha cambiado nada" desde la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy.

Por eso, según ha proclamado, los socialistas tienen que volver a ser "la fuerza política del cambio" y "volver a recuperar la coherencia, la credibilidad" y lograr que, a partir de las primarias del 21 de mayo, "que sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir para cumplir con la palabra dada a los militantes y los votantes".

La cuestión, según ha argumentado Sánchez, es si los socialistas quieren que su partido "sea la alternativa a la derecha", partiendo de la base de que con su proyecto no pretende que el PSOE "gire al centro o la izquierda, sino que sea el gran partido de la izquierda" en España.

DIMISIÓN DE RAJOY

En este sentido ha señalado que "el no es no es la conclusión de un proyecto político", para "una España distinta a la de blanco y negro y podrida de corrupción que está construyendo la derecha", lo que le ha llevado a preguntarse, tras la dimisión de "Esperanza Aguirre por los casos de corrupción", si "¿es más grave el caso de corrupción de Ignacio González que el de Bárcenas?" y "¿por qué dimite Esperanza Aguirre y no dimite Mariano Rajoy?".

Por eso, ha exigido la Gestora Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista "que solicite la comparecencia en el Pleno del Congreso de Mariano Rajoy, para que rinda cuentas y asuma las responsabilidades políticas que debió haber asumido hace mucho tiempo", añadiendo que a él no le extraña "que Mariano Rajoy vaya a testificar ante la Audiencia Nacional por la financiación irregular del PP", lo que sí le extraña "es que siga siendo presidente del Gobierno y, encima, con la abstención del PSOE".

A este respecto, Sánchez ha abogado por "regenerar la vida democrática" del país, recuperando "la ejemplaridad, que es necesaria en la vida pública", respondiendo a una demanda social que solo los socialistas pueden liderar y, por eso, "estas primarias tienen que ser el kilómetro cero del gran cambio político, social y económico que tenemos que darle al país y solo el PSOE le puede dar", reiterando, por otro lado, su apuesta por un "estado laico", anunciando además su propuesta de crear "una Comisión de la Verdad".

CARMEN CALVO

Por su parte, la exministra socialista de Cultura, Carmen Calvo, tras

afirmar que la Federación del PSOE-A "es poderosa porque sabe como enfrentarse a la derecha", ha advertido que no hay que engañarse, porque el PSOE está "en una encrucijada" y solo se le puede sacar de la misma "mejorándolo por dentro", teniendo en cuanta que "volver a ser lo que fuimos no es posible", porque la sociedad ha cambiado y "la socialdemocracia recibe envites por todos lados", con lo que hay que adaptarse a la nueva situación, siendo "inteligentes y valientes" y "seguir dando la batalla al capitalismo".

En relación con ello, Carmen Calvo ha avisado que "el partido no puede seguir como está, necesita abrir las compuertas y que milite mucha más gente" en el PSOE, y para eso es preciso que "se abran las agrupaciones" y se le diga a la gente, sobre todo a los jóvenes, que "no van a militar de convidados de piedra", pues tienen que sentir que "el control de su partido está en sus manos".