Pedro Sánchez afirma que "un PSOE sin líder solo beneficia a Rajoy y Pablo Iglesias"

Etiquetas

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en Zaragoza que la ausencia de un liderazgo en el partido desde el convulso Comité Federal del pasado 1 de octubre "solo beneficia a Rajoy y Pablo Iglesias", y ha asegurado que "el liderazgo del PSOE no lo va a elegir el poder económico, lo va a elegir el poder de la militancia".

En su intervención, durante un acto público en el Centro Cívico 'Salvador Allende' de la capital aragonesa acompañado por la diputada al Congreso, Susana Sumelzo, y centenares de afiliados aragoneses, Sánchez ha manifestado que "en función de lo que decidamos los afiliados podrá cambiar el país y volver a resurgir la izquierda con fuerza en nuestro país", por lo que "no podemos fallar el 21 de mayo", fecha de las primarias, observando que "se elige entre continuar con un PSOE a la deriva o un PSOE rumbo a La Moncloa".

La credibilidad es "un bien escaso en política", ha continuado Sánchez, quien ha indicado que "para volantazos el que se dio el 1 de octubre", confiando en que sea la última que un secretario general "tiene que dimitir para cumplir con la palabra dada", tras lo que ha rechazado "el discurso del miedo" que "lo use quien lo use beneficia a la derecha", y ha advertido de que "no volveremos a unir a los socialistas ni a conectar con la sociedad progresista con el discurso del miedo".

También ha señalado que en 2015 "pusimos condiciones que Iglesias rechazó y otros le dieron la abstención al PP gratis", preguntando "quién defendió la autonomía y el proyecto político del partido".

Ha dicho que "lo que está ocurriendo en el PSOE es inédito" porque "hacía décadas que no se vivía esa corriente de ilusión que estamos viviendo", en alusión al "levantamiento de la militancia" para subir al PSOE a la "ola de ilusión. Se ha proclamado feminista y ha defendido la protección del medio ambiente, el Estado laico y ha recomendado denunciar el Concordato con la Santa Sede.

Ha criticado a quienes "pensaban ganar las primarias antes de que votáramos", aseverando que "hay partido" y que la militancia ganará el 21 de mayo, proponiendo transformar los avales en votos "para unir el PSOE" con una idea clave: "la abstención fue un error" y que "solo hay un voto para aquellos que queramos renovar el PSOE", que es su candidatura.

DESCONCIERTO

A Pedro Sánchez le ha causado "desconcierto y preocupación" el programa presentado por la candidata Susana Díaz, en alusión a propuesta como convertir las becas académicas en préstamos y porque "no sabemos si apuesta por las primarias y las consultas a los militantes o no", ni qué modelo de partido propone, subrayando que él apuesta por un PSOE cuyos militantes no solo elijan al secretario general, sino que puedan decidir sobre "cuestiones trascendentales" de su organización. Las consultas sobre acuerdos postelectorales serán obligatorias si él gana para "rescatar al PSOE de la abstención", ha afirmado.

"Queremos dejar atrás el PSOE de los notables y abrir las puertas al de los afiliados", ha continuado, negando que esto sea asamblearismo. Además, ha abogado porque su partido abandere la lucha contra la corrupción, manifestando al respecto su sorpresa porque Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno de España pese a ser el primer jefe del Ejecutivo en ejercicio que tiene que comparecer como testigo ante la Audiencia Nacional "para explicar la financiación irregular del PP".

Asimismo, ha considerado que el PSOE debe abanderar la regeneración democrática y ha anunciado su intención de pedir la dimisión de Rajoy si llega a la Ejecutiva Federal, preguntándose "cuántos Bárcenas, cuántas Púnicas hay en el PP que no son conocidos".

No ha descartado presentar una moción de censura si llega a la Secretaría General, pero al tiempo ha dicho que "no hubiera hecho falta" la propuesta por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, si hubieran llegado a un acuerdo hace un año y medio, para afirmar a continuación que "hay una izquierda que le sienta como un guante a Rajoy y no queremos que al PSOE le pase esto".

Ha defendido "el rojo del PSOE" y la socialdemocracia, apostando por un PSOE "que no defrauda". También ha arremetido contra los corruptos, abogando porque el PSOE "abandere" la lucha contra la corrupción.

LECCIÓN DE DEMOCRACIA

Por su parte, Susana Sumelzo ha expresado que el PSOE dará "una lección de democracia" el día 21 y que solo votando el PSOE "va a comenzar a reparar la enorme herida que lleva supurando meses" y la "terrible injusticia que sucedió el 1 de octubre".

Se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez volverá a ser secretario general del PSOE, que es "una herramienta para transformar la vida de los ciudadanos, no parra servir de muleta a quien roba y mira para otro lado, y recorta en educación y sanidad y se burla de la memoria histórica".

Ha lamentado que casi todos los cargos orgánicos e institucionales del PSOE aragonés apoyan a Susana Díaz y "han trabajado para que nuestro proyecto no salga adelante", pero "estamos aquí para ser libres y valientes", negando que los militantes sean "meros peones", sino que deben tomar las decisiones.

El alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, ha considerado que "el camino no ha sido fácil, pero la ilusión nos ha dado la fuerza suficiente para llegar aquí", añadiendo que el PSOE debe liderar a la izquierda tras el "fatídico" 1 de octubre.