Pedro Sánchez cuestiona la utilidad de la "abstención" y se erige líder de un proyecto socialista "reconocible"

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha cuestionado la utilidad de la "abstención" del PSOE y se ha comprometido a liderar un proyecto de "izquierda reconocible" donde la militancia sea la que con su "voz" y "voto" decida tanto sobre los dirigentes como sobre aquellos "temas" que "trasciendan" y "afectan" a la orientación del partido.

Así lo ha señalado durante un acto de campaña en León en el que ha estado arropado por centenares de militantes, entre ellos Demetrio Madrid, expresidente de la Junta de Castilla y León.

Pedro Sánchez entiende que el PSOE se encuentra en una "encrucijada de caminos" y ha insistido en que solo ha "dos opciones". "Tenemos que decidir qué queremos, el PSOE de la abstención, o el de la militancia, el PSOE del siglo XXI o el del XX, volvera a la izquierda o un PSOE en tierra de nadie que nos condene a ser la tercera fuerza política de este país", ha puntualizado.

El ex secretario general de los socialistas ha vuelvo a criticar la abstención que permitió a Mariano Rajoy tomar las riendas del Gobierno, para cuestionar el sentido de esa decisión después de todos los casos de corrupción que están salpicando a la formación 'popular'. "Hemos escuchado durante todo este tiempo, que primero era el qué, luego el quién. Ahora que lo sabemos estamos esperando a que nos expliquen el porqué se abstuvieron ante el PP", ha insistido.

Para el líder de los 'populares' ha exigido su dimisión al entender que en ese partido no la "paga" quien la hace, sino a quien le "pillan". "No sabemos cuántos Ignacio Gonzalez, Luis Bárcenas, Florianos hay escondidos", ha insistido para criticar la "instrumentalización" del PP del poder Judicial al que "persigue" en vez de a "sus corruptos".

Sánchez, también ha criticado la decisión de Pablo Iglesias de someter al presidente del Gobierno a una moción de censura. En este punto, el candidato socialista ha ironizado que alguno "anda deprisa y corriendo" presentando una moción, para cuestionar si la corrupción es hoy "más grave" que la de "hace un año", momento en el que, ha continuado, no hubiera "hecho falta" esa moción de censura.

Además, ha pedido a Rajoy se presente ante el Congreso de los Diputados y "depure responsabilidades" en forma de dimisiones, algo que han vetado los que criticaban el "no es no", para insistir en que la tan pretendida "regeneración política" solo será posible cuando Rajoy abandone el Gobierno. "Por eso dijimos no es no", puntualizó.

También se ha referido a la situación que atraviesa el partido, para asegurar que después del 21 de mayo todos los militantes se pondrán "detrás" del nuevo secretario general para "cambiar España". "la democracia interna es el camino no el obstáculo y serán los votos de la militancia los que reconstruyan esa unidad", ha aclarado.

Para esa militancia, Pedro Sánchez ha comprometido que si ganan la "confianza mayoritaria" de los votantes habrá una dirección "paritaria" y tan a la "izquierda" como los militantes pidan para que el PSOE sea percibido como una "organización ejemplar" y en la que cualquier decisión que "trascienda" y "afecte" a la orientación del partido será sometida a su aprobación. "Al PSOE no hay que rescatarle de la militancia y sí de la abstencion del partido PP", ha señalado.

Por último, ha mostrado su sensibilidad con el Bierzo, ha comprometido su ayuda a la cuenca minera, a luchar por el cumplimiento del Plan del Carbón, a exigir medidas para paliar los efectos de los incendios y también para la sequía que está afectando a los viñedos de la provincia.