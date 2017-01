Pérez Tapias dice que Sánchez es quien debe competir con Díaz y que López debe explicar su abstención a Rajoy

Etiquetas

El exportavoz de la corriente interna del PSOE Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias considera que "la persona para competir" por la Secretaría General del PSOE con la presidenta andaluza, Susana Díaz, es el ex líder Pedro Sánchez, y no el exlehendakari Patxi López, que "sale del mismo sector".

Es más, cree que López debería aclarar por qué terminó apoyando la abstención del PSOE para permitir un Gobierno del PP porque "todo este juego de identidades cambiantes desconcierta mucho a la ciudadanía y a la militancia".

En declaraciones a La Sexta, Pérez Tapias ha dejado claro que su candidata no es Susana Díaz, porque cree que "su lugar está en la Junta de Andalucía. En todo caso, no descarta que haya varios candidatos y cree que hay que estar pendiente de la decisión de Sánchez, sobre todo porque tanto él como personas de su entorno han dejado claro que no es su candidato.

Pérez Tapias, que aspiró a liderar el PSOE en 2014 --Sánchez les derrotó a él y al vasco Eduardo Madina--, ha denunciado además que el PSOE está "muy lejos del juego limpio en un partido que quiere alardear de ello".

A su modo de ver, se han dado "modos autoritarios que obedecen a un manual de manipulación de asambleas" y "comportamientos absolutistas": "No se puede decir que, porque se han hecho los Estatutos, se interpretan como se quiere".