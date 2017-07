Plataformas sanchistas plantean una "bicefalia" con García "transformando" el PSPV y Puig como presidente del Consell

Etiquetas

Las Plataformas Sanchistas de Valencia y Comarcas han expresado este jueves su apoyo a Rafa García como candidato a la Secretaria General del PSPV, a quien consideran la persona "más idónea" para liderar una "transformación" en el partido que devuelva a "su posición original: la izquierda", y han apuntado que "no estaría de más una bicefalia" en la que el candidato a revalidar el cargo, Ximo Puig, siga como presidente de la Generalitat, dado que con este cargo "no tiene tiempo" para ocuparse de los problemas internos del PSPV.

Así lo ha señalado el portavoz de las Plataformas Sanchistas de Valencia y Comarcas, Miguel Merenciano, en una rueda de prensa en la sede del PSPV, en la que ha puntualizado que "no sobra nadie en este partido" pero ha pedido a los máximos dirigentes que "den un paso a un lado, no que se vayan", para dejar entrar el "aire transformador" que reivindican las plataformas de militantes.

De este modo, aunque ha defendido que Puig es un "gran presidente (de la Generalitat) y hace maravillas con la herencia terriblemente endiablada que le ha dejado el PP", ha señalado que "no es posible en este momento ser presidente de la Generalitat y secretario general", estando el partido en "una crisis tan profunda" y con la "herencia endiablada del PP", ha insistido.

Además, "acumular cargos no lleva a una mejor gestión del partido" ha apuntado. En su opinión, "uno no puede acumular cargos para una sola dirección sin confrontar con nadie, eso no es bueno en un partido de izquierdas", ha avisado.

Merenciano, que ha reivindicado la "transparencia" y la "honestidad a la hora de afrontar los hechos", ha apuntado que uno de los responsables de la caída de Pedro Sánchez, "no puede dirigir esa transformación" que "revolucione el PSPV" y que demandan las plataformas: "no es creíble ni queremos".

Según ha explicado, durante los últimos años, se ha producido una "pérdida gradual de militancia y votantes del Partido Socialista" debido al "asilacionismo y la endogamia respecto a la sociedad; nuestros máximos responsables se han situado en una esfera que no es la realidad de los demás mortales", lo que sumado a la "relajación" en el poder en las Administraciones ha hecho que el partido "pierda su fuerza, su integración en la sociedad civil", ha lamentado.

Frente a esta situación, ha reivindicado la vuelta de los socialistas a su "posición original: la izquierda" y volver a "primar los derechos sociales". Una tarea para la que apuesta por Pedro Sánchez en el ámbito nacional y por el alcalde de Burjassot, Rafa García, en el ámbito valenciano.

Desde las Plataformas Sanchistas de Valencia y Comarcas ven a García como una persona "joven, con experiencia en diversas ejecutiva, sin tradición de familias y desde el primer momento estuvo comprometido con las plataformas ayudando a buscar ese cambio" que en el partido. Preguntado por si debería dejar la alcaldía de Burjassot si sale elegido secretario general del PSPV, Merenciano cree que dado que se trata de un municipio de no más de 50.000 habitantes no sería necesario, aunque si él fuera García sí lo haría.

"VICTIMISMO IRRESPONSABLE"

Por el contrario, Puig se ha mostrado "distante" de los posicionamientos de las plataformas, ha lamentado Merenciano, quien ha criticado el "victimismo" de su candidatura y algunas declaraciones "irresponsables" ante el "rumor" de que si pierde la Secretaría General del PSPV se pone en "peligro" la presidencia de la Generalitat. "Eso es pura mentira. Simplemente por estatutos" no podría ser, ha asegurado.

Merenciano ha explicado que Puig seguiría siendo jefe del Consell en los próximos dos años y, si él quiere, candidato a la presidencia de la Generalitat para la siguiente legislatura.

En cualquier caso, si finalmente Puig revalida el cargo al frente del PSPV, las plataformas sanchistas "no le van a hacer la guerra", sino que estarán "a su disposición para, si quiere emprender la transformación del partido, ayudarle". "Y si Ximo Puig gana, será nuestro líder sin ningún género de dudas, sin cosas raras", ha garantizado.

En cualquier caso, ha señalado que las Plataformas de militantes no han surgido únicamente para poner a Pedro Sánchez y ahora a Rafa García, sino para "transformar" el partido, llevarlo a sus orígenes y volver a integrarse en la sociedad, una tarea en la que "no van a parar".