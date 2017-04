Podemos C-LM, dispuesto a sentarse a hablar con la Junta si su intención es presentar "unos nuevos presupuestos"

Etiquetas

No descarta pedir la dimisión de Ruiz Molina y cree que el PP se habría abstenido de saber que ellos iban a rechazar las cuentas

La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, ha asegurado, tras el rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos escenificado por los dos diputados de su partido el pasado viernes en las Cortes regionales, que si la hoja de ruta del Gobierno autonómico pasa por plantear un nuevo texto, desde la formación morada estarían dispuestos a "sentarse a hablar, como siempre".

Igualmente, ha indicado que si "esto sucediera" y arrancara un nuevo trámite, se sentarían a negociar "desde cero" y "sin líneas rojas".

En una entrevista con Europa Press, Díaz ha defendido que el rechazo a los presupuestos viene motivado por el hecho de que este Gobierno "mantiene las políticas de Cospedal, sigue permitiendo privilegios a altos cargos, externalizaciones y privilegios para la educación privada frente a la pública".

Ha insistido en que "no incluían medidas en favor de los dependientes y no apoyaban la agricultura ecológica", a lo que ha sumado que las cuentas "no atienden las necesidades más urgentes e importantes de la gente".

Díaz considera que la actitud de Podemos con su voto en contra es "de coherencia", y aunque las enmiendas de Podemos rechazadas por el PSOE en la tramitación de las cuentas solo suponen 40 millones de casi 9.000 del montante total, existen más motivos para no apoyarlos, como la no convocatoria de la Comisión de Investigación por el incendio de neumáticos de Seseña.

"Este Gobierno se pensaba que tenía mayoría absoluta, pero aquí las actitudes caciquiles se han acabado", ha manifestado la dirigente de Podemos.

María Díaz ha asegurado que para la formación morada también ha sido una "decisión dura", pero que fue tomada por unanimidad entre el Consejo de Coordinación y el Grupo Parlamentario. "Fue una decisión muy meditada que se estuvo fraguando hasta la noche anterior", ha afirmado Díaz, añadiendo que se tomaría la misma decisión "hasta cien veces" si el recorrido parlamentario y la "falta de negociación" se repite.

También ha incidido en que la decisión se ha adoptado "de forma autónoma" en el seno del partido a nivel regional y es "absolutamente falso que haya habido una directriz nacional", algo en cambio a lo que el PSOE "sí está acostumbrado".

PLAN DE GARANTÍA DE RENTAS

Tras agregar que su partido "siempre ha tenido la iniciativa" en el recorrido de este presupuesto, ha dicho sobre el Plan de Garantías recogido en el mismo --propuesto por Podemos y asumido por el Gobierno--, que "no suponía una gran variación económica ni más dotación presupuestaria" con respecto a la actual forma de gestionar los ingresos mínimos de solidaridad.

En esta línea, ha sugerido que ahora el Gobierno y el PSOE "iniciarán una campaña contra Podemos donde se utilizarán herramientas y recursos que pagan todos los ciudadanos para hacer política de partido", alegando además que la renta garantizada no estaba incluida en los presupuestos "tal y como la planteaba Podemos" y recordando que el Ingreso Mínimo de Solidaridad "ya funciona" antes de su propuesta.

"A nosotros nos hubiera gustado que hubiera presupuestos, pero ahora le toca a este PSOE y a este Gobierno demostrar inteligencia. Nosotros seguiremos con nuestra actividad legislativa y ahora le toca al Gobierno tomar la decisión sobre lo que quiere hacer", ha manifestado.

NO DESCARTA PEDIR LA DIMISIÓN DE RUIZ MOLINA

La secretaria de Organización de Podemos no ha descartado pedir la dimisión del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, si toda vez que llegue la documentación solicitada sobre las "sombras" que a su juicio supone que trabaje en la Junta, pese a haber pasado de la administración pública a la empresa privada con solo siete meses de diferencia, se demuestra que "hay incompatibilidad".

"En este caso nos pensaremos si pedir la dimisión. Un consejero que está cuestionado, o dimite o tiene que ser cesado", ha sentenciado.