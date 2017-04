Podemos recuerda que Cifuentes fue consejera del Canal Isabel II: "No puede decir que no sabía nada"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, han recordado este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era consejera del Canal de Isable II "cuando se aprobó una de las operaciones" por las que su antecesor en el cargo, Ignacio González, ha sido detenido en el marco de la operación de la UCO por corrupción.

Así lo ha asegurado Iglesias en rueda de prensa en el Congreso y Errejón en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press. "Cifuentes no puede decir que no sabía nada. Esto no se lo cree nadie y exige responsabilidades políticas", ha demandado el diputado y exportavoz parlamentario de Podemos, que previsiblemente aspirará a liderar la candidatura de la formación morada en las próximas autonómicas de Madrid de 2019.

Según Errejón, "ningún ciudadano puede creerse que todo este entramado mafioso se monta sin que lo conozcan quienes son los sucesores actuales del PP en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento". "Quienes ahora están son los delfines que hicieron de mano derecha de Esperanza Aguirre o Ignacio González", ha denunciado.

ERREJÓN: CIFUENTES "NO ES DE FIAR" PARA GOBERNAR MADRID

Así, el diputado de Podemos por Madrid ha señalado que, tras lo ocurrido, hay varias opciones, aunque ninguna hacen de Cifuentes una persona "de fiar" para gobernar a los madrileños: "O mientras esto sucedía, miraban a otro lado y por lo tanto no son de fiar; o eran cómplices y tampoco son de fiar; o no se enteraban de nada y entonces nadie querría ponerles al frente del Gobierno".

No obstante, Errejón ha evitado pedir ya la dimisión de Cifuentes porque prefiere ser "prudente" hasta escuchar sus explicaciones. "Pero esas explicaciones no pueden ser excusas. Tienen que ser explicaciones de por qué mientras estaban en unas instituciones decían que no sabían nada, y en segundo lugar, si estaban dispuestos a tomar medidas que impidan que esto suceda en el futuro", ha reclamado.

"Es obvio que el PP tiene un problema que no es de personas concretas, sino estructural. Ha habido mafiosos que se han comprado un partido político para que se hicieran políticas en beneficio de unos pocos", ha denunciado.