Podemos Euskadi defiende que la moción de censura servirá para que "el partido más corrupto de Europa" rinda cuentas

El secretario de Organización de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekim Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que la moción de censura que se debatirá el próximo martes en el Congreso de los Diputados va a servir para que "el partido más corrupto de Europa" rinda cuentas.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Martínez ha considerado además que el PSE, pese a ser socio del PNV en el Gobierno Vasco, deberá retratarse en "cuestiones como la reforma de la RGI".

Cuestionado por la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña, ha recordado que tanto desde la coalición Elkarrekin Podemos como desde Podemos Euskadi siempre han tenido una "posición favorable al derecho a decidir", ya que "no hay mejor herramienta que consultar a la ciudadanía" para tomar decisiones, como son el modo de articular Euskadi en el Estado.

No obstante, ha advertido de que "es verdad que no nos convence nada una posición unilateral". "Nosotros apostamos por una posición bilateral en la que estas consultas están pactadas. Los pasos que está dando el presidente Puigdemont son unilaterales, legítimos pero no es nuestra posición", ha sostenido.

De este modo, ha abogado por el hecho de que este tipo de consultas cuenten con todo tipo de garantías "democráticas, internacionales y sean pactadas".

Cuestionado por la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y las posibilidades de entendimiento con Podemos, Martínez ha indicado que desde la formación morada se está "a la espera de ver cómo Sánchez articula su organización".

"Entendemos que probablemente haya una mayor facilidad para tener relaciones. Siempre hemos mantenido una mano tendida frente a un PP que cada vez es más corrupto y confiamos en que el PSOE asuma que es necesario dar un paso adelante para que Mariano Rajoy dimita", ha añadido.

En lo que afecta al País Vasco, ha recalcado que la posición de Elkarrekin Podemos es de oposición al Gobierno de Iñigo Urkullu, a quien apoya el PSE. "También es cierto que ha habido cuestiones en las que nos sentimos cercanos y hemos llegado a acuerdos. Ahora llegan cuestiones como la reforma de la RGI y el PSE tendrá que retratarse si prefiere agarrarse a un pacto de gobierno o poner su ideología por delante", ha valorado.

Por último, y en referencia a la moción de censura del próximo martes contra Mariano Rajoy, Martínez ha subrayado que tiene como objetivo que el Gobierno y el presidente dimita. "No se van a recabar los apoyos suficientes, pero también hay una parte de la moción que es someter a un debate y a una rendición de cuentas al partido más corrupto de Europa", ha finalizado.