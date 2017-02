Podemos Euskadi: no se debe "dramatizar" si no se alcanzan acuerdos antes de Vistalegre II

Etiquetas

El secretario de organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha defendido este miércoles que no se debe "dramatizar" si los equipos de Iglesias, Errejón y Anticapitalistas no llegan a un acuerdo antes de la Asamblea Ciudadana Estatal, Vistalegre II, que se celebrará este mes de febrero porque "las primarias tienen como objetivo debatir las posturas políticas". "Después de haber pasado tantos procesos de Primarias, no estoy preocupado por el resultado porque sé que siempre hemos seguido trabajando", ha señalado.