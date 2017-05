'Podemos' dice que Ley Cuentas Abiertas es un "avance importantísimo en la lucha contra la corrupción"

Etiquetas

El diputado autonómico de 'Podemos', Germán Cantabrana, ha afirmado que la Proposición de Ley de Cuentas Abiertas para la administración de La Rioja, que será debatida este jueves en el pleno del Parlamento, es un "avance importantísimo en la lucha contra la corrupción, ya que dará acceso a las cuentas de la Comunidad Autónoma a todos los riojanos con solo acceder a un ordenador".

De esta forma, "no solo el Gobierno tendrá 300.000 pares de ojos sobre su gestión, si no que además, la ciudadania podrá ver a donde van sus recursos y podrá entender cosas como porque no se libera la AP-68 al

comprobar las cantidades que se vierten en esa empresa".

Para Cantabrana, la Ley "es un símbolo, ya que es la primera ley que se aprueba en La Rioja contra el criterio del Partido Popular en 21 años". El PP "se puso en contra en la toma en consideración aduciendo que no es necesaria una ley así en La Rioja. Aun así el bipartidismo esta roto y mejoramos la vida de la ciudadania".

Además, esta es una ley con "cien por cien ADN Podemos". Un partido que "siempre ha ofrecido transparencia con todas sus cuentas en internet al alcance de cualquiera". "¿Como no vamos a exigir a las instituciones lo ya hacemos en casa?", se ha preguntado.

Según técnicos y expertos, "esta es la mejor ley de Transparencia de

España y quizás de Europa. Esto demuestra que somos un partido con

espíritu de Gobierno y que tenemos solvencia de sobra para afrontarlo".

"Ciertamente este en un momento importantísimo en este país. La

corrupción se esta destapando tras año y medio de nuestra entrada en las

instituciones", ha añadido.

En el asunto de la corrupción "o se esta a favor o se esta en contra, no valen medias tintas como ocurre con las actuaciones de Cs y PSOE siendo laxos con el PP". "Comprendemos que no todo el PP es corrupto y que hay casos aislados de honradez pero no es excusa para seguir apoyándoles. No hay que olvidar que con su Corrupción se van nuestros Derechos", ha recordado.

Esto enlaza "con la moción de censura que estamos proponiendo desde el Congreso, porque creemos que es la respuesta necesaria y nuestra

obligación ante el estado de excepción democrática en la que nos

encontramos".