Podemos advierte a López Miras que el Mar Menor "no está ni para bromas ni para hacer el paripé"

La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha advertido al presidente murciano, Fernando López Miras, que el Mar Menor "no está ni para bromas ni para hacer el paripé".

A su juicio, el presiente regional actúa de manera "irresponsable y muestra la misma miopía de estos 20 años al negar los problemas del Mar Menor, no ver la realidad de la laguna y cometer los mismos errores que sus antecesores, que son los que nos han llevado a tener un Mar Menor lastrado por las políticas incompetentes del PP".

Por su parte, el diputado Andrés Pedreño ha lamentado que un hecho tan "preocupante" como es la pérdida de las banderas azules, el Gobierno regional lo haya convertido "en un acto más de marketing para continuar engañando a la ciudadanía".

Giménez ha asegurado que la decisión del presidente regional de "echar a un lado" a la ex consejera Adela Martínez-Cachá responde a que en el Partido Popular saben que "tienen un problema con el Mar Menor y que cuando llegue el calor las declaraciones ya no podrán ser tan optimistas. Pedimos que no engañen a la gente ni vendan humo, ya que la valoración de López Miras es una torpeza".

Por ello, Pedreño ha vuelto a recordar que el Partido Popular "ha puesto en riesgo más de 350 millones de euros de la economía de la Región, cifra que sale si calculamos que según las Estadísticas Turísticas de 2016, al Mar Menor y La Manga llegaron 346.545 viajeros y se produjeron 1.389.646 pernoctaciones".