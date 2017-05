Podemos exige a Montoro que el PP "invierta menos en Suiza y más en España"

Etiquetas

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha exigido este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el PP "invierta menos en Suiza y más en España".

De esta forma ha respondido Montero en rueda de prensa a la comparecencia de Montoro para dar cuenta del proyecto de los Presupuestos para 2017, en la que el ministro ha atacado a los que reclaman un mayor nivel de inversión pública con la siguiente frase. "Venimos de una borrachera de gasto público y ya quieren ir de copas a celebrarlo".

"Para borrachera, la que se ha pegado el PP con la corrupción", ha replicado la dirigente de la formación morada, antes de aconsejar al Gobierno que el PP "invierta menos en Suiza y más en España", cuyos ciudadanos, ha dicho, ha cargado sobre sus espaldas el peso de las crisis.

A su juicio, las cuentas públicas para este ejercicio vienen a confirmar que éstos no son unos Presupuestos para mejorar el país, sino para intentar "blanquear la imagen del PP". "Cuesta mucho creer que un partido que esta imputado por corrupción vaya a ser capaz de hacer unos Presupuestos que estén pensados para los ciudadanos", ha dicho.

Montero ha acusado al ministro Montero de haber "pecado" de no conocer ni su país no sus propios Presupuestos y de presentar unas cuentas que "ni permiten revertir las desigualdades, ni permiten establecer las bases para crear empleos de calidad y que no cambian el modelo de crecimiento", lo que ha llamado "el modelo Rato".