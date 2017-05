Podemos pide al PSOE que deje de apoyar al PP y de mirar a otro lado, "que le va a dar tortícolis"

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha instado este domingo al PSOE a que deje de apoyar al PP y de "mirar a otro lado, que le va a dar tortícolis", después de que no haya apoyado a la formación morada en la propuesta para presentar una moción de censura a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

Así lo ha manifestado Ruiz-Huerta en el acto debate sobre la moción de censura de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde también ha participado Enrique Ortega, de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, el abogado de una de las querellas en la operación Lezo, Juan Moreno, y la coordinadora de Ecologistas en Acción, Nerea Ramírez.

Ruiz-Huerta ha asegurado que continúan realizando actos de esta temática porque desde siempre su partido ha venido diciendo que iban a ganar la moción de Censura por parte de la ciudadanía. "Desde que lanzamos la consulta a nuestros inscritos, que nos dieron un contundente sí del 96 por ciento de los participoantes, seguiremos realizando actos con la ciudadanía, para conseguir que esta moción tenga el mayor apoyo ciudadano posible", ha argumentado.

"Con el PSOE hemos mantenido la esperanza de que, si no iban a presentar candidato o no iban a impulsar la moción, sí por lo menos votasen favorablemente pero todo apunta a que no van a votar que sí a la moción de censura, que se van a abstener", ha apuntado.

Sin embargo, la portavoz de Podemos ha asegurado que seguirán tendiendo la mano al PSOE para hablar y negociar pero que la pelota "está en su tejado" y "cuando dejen de mirarse al ombligo y de hacer cálculos de intereses electorales y empiecen a mirar hacia fuera y vean los principales problemas que tiene este país y la ciudadanía hastiada de recortes y de derechos, serán bienvenidos para tratar de construir una mayoría alternativa a la del partido popular".

"Lamento que el PSOE se mire el ombligo en lugar de estar pensando en los problemas que tiene nuestro país. Hay gente que no puede pagar la luz, la calefacción en invierno, hay gente a la que no le llegan los servicios públicos, gente que llega a fallecer por no tener la asistencia médica al debido tiempo, y falta de colegios e institutos", ha espetado.

Por otro lado, Ruiz-Huerta ha añadido que con Ciudanos es "imposible reunirse" para llegar a un acuerdo y llevar a cabo la moción ya que se han negado a sentarse con ellos a dialogar.

En otro sentido, la diputada ha lamentado lo terrible que es que la ciudadanía está "acostumbrada a la corrupción", derivado de la cultura franquista.

"Hace poco la UCO ha señalado a Cifuentes como responsable de haber amañado contratos para entregárselos a sus amigos. Sacó un informe cuando parecía que no se la podía tocar, que parece sacada de una revista de la Vogue. No puede ser que las mujeres del Partido Popular no supieran nada", ha añadido.

Enrique Ortega, por su parte, ha hecho un repaso de la historia del Canal de Isabel II. "Nosotros, desde la plataforma, en 2015 hicimos un acuerdo con organizaciones políticas y sociales y llevamos a cabo un modelo, que se ha llevado a los principales ayuntamientos", ha añadido.

Por último, Juan Moreno ha asegurado que ha habido intereses políticos detrás de la construcción de algunas infraestruras y es "inadmisible que un partido político se jacte así de las personas". "Actos como éste van a servir para presionar a los jueces magistrados, para que no miren a otro lado", ha concluido.