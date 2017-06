Podemos pide a Susana Díaz que demuestre su compromiso contra la corrupción actuando frente a Gutiérrez Limones

Etiquetas

Podemos Andalucía ha exigido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que en el debate sobre la situación política de Andalucía que se desarrollará este miércoles en el Parlamento demuestre su compromiso contra la corrupción actuando frente al exalcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y diputado del PSOE, Antonio Gutiérrez Limones.

Así se ha pronunciado la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Esperanza Gómez, en rueda de prensa, después de que el juzgado mixto número dos del municipio sevillano, que investiga la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, haya elevado al Tribunal Supremo (TS) una "exposición razonada" en la que le propone que "asuma" la causa, dados los "indicios de criminalidad" que pesan contra el exalcalde.

En este sentido, la diputada de Podemos ha recalcado que Gutiérrez Limones está aforado y va en las listas del PSOE "por decisión expresa de Susana Díaz", a la par que ha considerado que si bien el acta de diputado es personal, "si tiene un cargo orgánico se le puede apartar de manera suspensiva".

Podemos ha aprovechado esta situación para pedir a la presidenta de la Junta "una actitud seria frente a la corrupción" y que se lo tome en serio "porque el desapego tiene la sociedad tiene que ver con la actitud de los gobernantes frente a casos como este".

"Si viene a hablar de la oficina anticorrupción que van a poner en el cuarto de las fotocopias de la Consejería de Hacienda o va a venir a darnos lecciones de transparencia, le vamos a exigir que sea consecuente con los cargos que estén investigados, porque aunque esté en fase inicial hay que ser contundente", ha apostillado Esperanza Gómez.

Y es que, como ha lamentado, "hablar de Andalucía también supone hablar de la corrupción del partido que está en el gobierno y que lleva años saqueando las arcas públicas".

Así las cosas, la dirigente de Podemos ha reclamado a la presidenta que en el debate, en vez de "darse un supuesto aire de estadista que ya no tiene sentido porque el salto a Ferraz ha fracasado", que "se centre de verdad en los problemas de Andalucía y piense en la necesidad de abordar los problemas de esta tierra".

Como ha advertido, "hablar de Andalucía es hablar de la región con la tasa de paro estructural con más paro de Europa" o de una comunidad que "lleva cinco años sin ayudas a la innovación y al desarrollo" lo que supondrá "un retraso estructural de una década". Asimismo, ha criticado que Susana Díaz haya sido "la artífice" de que Mariano Rajoy ocupe la Moncloa y que "no haya pedido nada a cambio", tal como un plan de empleo extraordinario para Andalucía.

ESPÍRITU CRÍTICO Y CONSTRUCTIVO

Así las cosas, la portavoz de la formación morada ha señalado que Podemos acude al debate "con un espíritu crítico y constructivo" porque "no puede ser de otra manera después de dos años tirados a la basura por una presidenta que vuelve con un proyecto que ha sido rechazado por su propia militancia".

"No nos importa si hay o no cambios en el Gobierno, pero no vamos a facilitar a Susana Díaz la implementación de medidas que vayan encaminadas a boicotear o privatizar los servicios públicos", ha asegurado Gómez, quien ha apostado por plantear una alternativa "al agotamiento del PSOE y a la destrucción del estado del bienestar que representan el binomio del PP y Cs".