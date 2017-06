Podemos no ve cambios en el PSOE de Sánchez y le emplaza a aclarar "sin medias tintas" si rompe o no "la triple alianza"

Etiquetas

Mayoral admite "preocupación" por los últimos movimientos del PSOE y exige decidir "o con Rajoy o con la democracia"

Podemos ha recibido con "preocupación" los últimos movimientos del PSOE en el Congreso que, según el dirigente del partido morado, Rafael Mayoral, "dicen muy poco" de los "supuestos cambios que puedan estar en marcha" tras la victoria de Pedro Sánchez. Por ello, le ha lanzado un ultimátum a los socialistas para que aclaren, con su posición ante la moción de censura al presidente Mariano Rajoy, si van a romper o no "con la triple alianza".

"Parece que de momento no tienen tiempo para España, sólo para su congreso", ha lamentado el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos aludiendo a asuntos como la actitud del PSOE en la comisión de investigación sobre Fernández Díaz o el apoyo de su socio electoral de Nueva Canarias a los Presupuestos de Rajoy.

Tras señalar que la dimisión de Manuel Moix al frente de Anticorrupción y los motivos que han llevado a ella son señas de la "degradación" que sufren las instituciones por culpa de "la corrupción" del PP, Mayoral ha hecho un llamamiento a "las fuerzas democráticas" para que demuestren que lo son, apoyando la moción de censura propuesta por Unidos Podemos para sacar a Rajoy de La Moncloa.

"Está puesta sobre la mesa la posibilidad de sacar al Gobierno y de hacerlo en breve. Todas las fuerzas democráticas tienen que empezar a asumir si lo son o no, y eso significa pronunciarse sobre si están o no dispuestos a desalojar al PP y si se ha roto o no la triple alianza de la impunidad", ha avisado en rueda de prensa en el Congreso.

AVISA A SÁNCHEZ: "NO ESTAMOS EN UN PROCESO ELECTORAL"

Pero, eso sí, el PSOE debe dejar clara esta posición con "hechos", y sin "medias tintas", porque así lo requiere, según Mayoral, el momento actual. "Hay que tener altitud de miras. No estamos en un proceso electoral. Hay que mirar al país y decirle en qué posición se sitúa: Si se sitúa del lado de Rajoy y de su estrategia de la corrupción, o si está del lado de la democracia. Y no hay medias tintas", ha enfatizado.

El dirigente de Podemos ha afeado de esta forma al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, las declaraciones que ha hecho este jueves, asegurando que se siente muy próximo a los votantes de Podemos pero no al secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, a quien ha criticado sus formas.

Por su tono y por sus palabras, Mayoral no se ha mostrado muy esperanzado ante un posible giro del PSOE. De hecho, ha criticado duramente la postura del PSOE en la comisión de investigación sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en los tiempos de Jorge Fernández Díaz.

"Ayer desgraciadamente vimos un hecho lamentable que dice muy poco de lo que puede estar ocurriendo en estos momentos y de los supuestos cambios que puedan estar en marcha", ha señalado, tras reconocer que están "muy preocupados" por lo que ocurrió en las negociaciones para prorrogar esa Comisión y para definir las próximas comparecencias.

Además, Mayoral ha confirmado que de momento no se han producido nuevos contactos con el equipo del nuevo líder del PSOE para explorar ese posible acercamiento o para hablar de la moción de censura.

MOIX Y LA "DEGRADACIÓN DEMOCRÁTICA"

En cuanto a la dimisión de Moix, Mayoral ha insistido en que pone de manifiesto un "proceso de degradación democrática que va desde los ministros offshore a los fiscales offshore, dedicados a los asuntos de corrupción". Por ello, ha señalado que a Moix deben acompañarle ahora el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y todo el Gobierno del PP.

"Se tiene que abrir un proceso de regeneración", ha exigido Mayoral, quien también ha criticado que mientras ocurre esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "huye". "No entiende lo que significa la democracia", ha sentenciado.

EN MAREA: MOIX NO PUEDE SER UN CORTAFUEGOS

En esta misma línea se ha pronunciado la diputada de En Marea, Yolanda Díaz (IU), quien ha avisado de que la dimisión de Moix, que llega "tarde", no puede ser "un cortafuegos para no asumir las responsabilidades" que también tienen, a su juicio, Maza y Catalá.

"Lógicamente el PP fue colocando las piezas del ajedrez, todas y cada una de ellas, para efectivamente evitar amortiguar esta enorme trama de corrupción masiva en la que se hayan insertos", ha denunciado. "Nuestro grupo no cree que esto sea suficiente. No hay operación cortafuegos", ha apostillado.