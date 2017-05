Podemos convoca una manifestación el 20M, un día antes de las primarias

Etiquetas

Podemos ha convertido su fiesta del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en una reivindicación para que el "pueblo" y la "ciudadanía" defienda las mociones de censura planteadas en la región y a nivel estatal, con el fin de "acabar con el PP" y recuperar el control de las instituciones. Con este objetivo la formación morada ha convocado una manifestación el próximo día 20, sábado, en Madrid, justo unas horas de las primarias que celebrará el PSOE.

En una plaza del Reina Sofía abarrotada de gente, unas 2.000 personas según la organización, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha clausurado el acto que se ha celebrado bajo el lema 'Madrid se levanta', que ha supuesto también el "reencuentro en el escenario" con el que fuera su número dos, Íñigo Errejón.

Centrando su discurso en la moción de censura que quieren hacer al Gobierno de Mariano Rajoy, Iglesias ha reconocido que no esperan "nada" de Ciudadanos, pero que en el caso del PSOE, sí que confían en "cierta coherencia" con el programa que llevan los socialistas. "De Ciudadanos no esperamos nada pero sí cierta coherencia con su programa del PSOE", ha señalado Iglesias.

En este sentido, ha defendido que su moción de censura no es una "imperativo ético" de Unidos Podemos sino un "imperativo ético de España". "Esta moción no se juega en el Parlamento, se juega en la sociedad española", ha aseverado. De este modo, ha asegurado que tienen una alternativa de Gobierno y ha desgranado algunas de las políticas que quieren llevar a cabo en el plano económico y en el de regeneración.

En el primero, Iglesias ha apostado por "ingresar más para gastar mejor", lo que pasa por una reforma fiscal en la dirección de racionalizar la senda de reducción del déficit público. También apostarán por un plan de renta garantizada para "tender la mano a los pensionistas", por recuperar las ayudas a la dependencia y por una apuesta por el empleo de calidad.

En cuanto a las medidas de regeneración, quieren "desatar las manos de los jueces y fiscales", poner "fin a la injerencia gubernamental" sobre la Fiscalía y prohibir la contratación pública con empresas con filiales en paraísos fiscales.

"Patriotismo popular"

Tras recordar el Dos de Mayo de 1808 como un episodio que forma parte de un "largo hilo de patriotismo popular en España", Íñigo Errejón se ha referido a la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy como "una tarea de construcción nacional y popular". "De nuevo hoy la gente sencilla se tiene que echar la patria al hombro", ha aseverado.

En alusión a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha afirmado que no creen que se pueda ser "el miembro honrado de una mafia", porque "las mafias no tienen miembros honrados". Así, ha defendido tomar la iniciativa de una moción de censura tanto en la Comunidad de Madrid como en España.

El diputado de Podemos ha instado a aquellos que han votado a otros partidos a que exijan a sus representantes que rectifiquen y ha afirmado que "la moción va, se pongan como se pongan", y que a la "mafia" hay que "plantarle cara con la unidad del conjunto de los demócratas".

Según Errejón, tanto a la Comunidad de Madrid como al conjunto de España "llega el cambio político", bien mediante la moción de censura, o bien mediante "la segunda parte del derbi en 2019" a nivel autonómico o en 2020 a nivel nacional. "Vamos a ganar las instituciones para el conjunto de la gente sencilla", ha afirmado el diputado de Podemos.

"Se van a empeñar en decir que estamos solos en el Parlamento", ha advertido por su parte la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien ha llamado a la "defensa popular" de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

Tras afirmar que presentar esa moción de censura es "una obligación moral y democrática", ha dicho que hay que preguntar, en especial al PSOE, "qué más hace falta para que sea necesaria y no un circo una moción de censura", para agregar que, a su juicio, solo hace falta "voluntad política". Montero ha acusado a PP, PSOE y Ciudadanos de formar una "triple alianza" para impedir la comparecencia de Rajoy ante el Pleno del Congreso por la corrupción, mientras tanto PSOE como Ciudadanos quieren citar al presidente del Gobierno para una comisión que no está creada. "Que no nos sigan haciendo creer que son oposición, son reposición, no son la oposición, son la reposición del PP", ha aseverado.

La portavoz de Podemos en el Parlamento ha llamado a los inscritos a participar en la consulta sobre la moción a nivel nacional, que se desarrollará entre el 8 y el 15 de mayo, una vez finalizada la consulta sobre la moción autonómica, al tiempo que ha asegurado que una moción de censura supondrá una "victoria de la gente humilde" frente a los que están "robando, saqueando, secuestrando las instituciones".