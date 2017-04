Podemos: la detención de González demuestra que en el PP no hay "garbanzos negros" sino "un potaje de judías pintas"

Etiquetas

El secretario de relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha avisado este miércoles de que la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una operación anticorrupción contra su gestión del Canal de Isabel II, es una prueba más de que lo que hay en el PP "no son garbanzos negros sino un potaje de judías puntas".

"Como diría Ignacio González, está todo más claro que el agua", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de arrancar la tercera ruta del 'Tramabús' de Podemos, que este miércoles tiene precisamente como objetivo denunciar las "privatizaciones" llevadas a cabo por los poderes políticos y económicos en "connivencia" para "saquear" los recursos de la ciudadanía.

"Las privatizaciones son el eje del saqueo de este país y hemos visto nuevamente que el PP, más que un partido político, parece otra cosa que está vinculado a tramas que se han dedicado al saqueo de este país durante todo este tiempo", ha enfatizado.

En este sentido, Mayoral ha señalado que la presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II que ha llevado a la detención de González "apestaba desde hace mucho tiempo". "No es nada nuevo que el proceso de privatización del Canal apestaba a corrupción", ha señalado.

"SAQUEAR LO DE TODOS"

"Estamos viendo las consecuencias de qué es lo que suponen las privatizaciones, ese milagro económico de Rodrigo Rato y esa lógica de supuesta liberación que de lo que se trataba era de saquear lo de todos", ha insistido.

Asimismo, ha avisado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que tiene "un problema" porque "es difícil de argumentar" que ella no tiene nada que ver ni con la lista que encabezó en las pasadas autonómicas ni con esto.

"Yo no se qué va a hacer porque ya lleva 19 diputados que han tenido que dejar la Asamblea de Madrid. Algo huele a podrido en Dinamarca. Esta mujer no sé cómo lo va a explicar", ha apuntado. "Igual dimite", ha sugerido, aunque no ha querido a aventurarse a pedir directamente su dimisión, porque es una decisión que tiene que tomar, según ha explicado, su organización en la Comunidad de Madrid.

En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de Podemos especializado en gestión del agua Pedro Arrojo, quien ha acusado al PP de haber utilizado empresas como el Canal de Isabel II para convertir este recurso en un negocio.

"No es una manzana podrida, es una trama de corrupción que se instala en empresas privadas y está en toda España", ha avisado, para añadir que empresas con el Cana "operan en la oscuridad de lo privado" y "quedan al margen de los controles habituales de la gestión pública". "Eso favorece el que se pueda desarrollar la corrupción", ha enfatizado.