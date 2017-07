Podemos pedirá explicaciones al PSOE si su socio de Nueva Canarias apoya el techo de gasto

Etiquetas

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que si el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, apoya el techo de gasto propuesto por el Gobierno en el Pleno de este martes, el PSOE tendrá que explicar si ha hecho "todo lo posible" para evitar que su socio electoral no vote lo mismo que lo socialistas en un tema que consideran "fundamental".

"Si pasa algo tan extraño hay que preguntar al PSOE las causas", ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía en la sede del partido morado durante la Ejecutiva de Podemos, horas antes de que Nueva Canarias anuncie su decisión final.

Según Echenique, el hecho de que un socio electoral del PSOE, como lo es Nueva Canarias, no tenga la misma postura que los socialistas en un tema "tan fundamental" como el techo de gasto, como es previsible, es algo "inusual". Por ello, creen que el partido de Pedro Sánchez deberá explicar el por qué de esa postura, y si ha hecho "todo lo posible" para evitarlo.

"Los hechos son que Nueva Canarias ha acudido en coalición con el PSOE a las elecciones. Normalmente cuando uno acude en coalición con otra organización es porque por lo menos en lo estratégico está de acuerdo", ha señalado, para añadir que el techo de gasto es una de esas cuestiones.

De este modo, Echenique ha insistido este lunes, como vienen haciendo los principales dirigentes de Podemos desde hace días, en que el PSOE tiene capacidad para convencer al diputado de NC, Pedro Quevedo, para que no apoye el techo de gasto y para que, de esta forma, la propuesta del Gobierno no salga adelante, al ser su voto "decisivo".

"A pesar de que haberse presentado con el PSOE, ahora se nos intenta explicar que el PSOE no tiene ningún tipo de influencia. Si el PSOE convenciera a Quevedo de votar en contra no había techo de gasto del PP y no seguiríamos haciendo políticas injustas y austericidas", ha defendido.

REUNIONES DE EQUIPOS CON EL PSOE, SIN CALENDARIO

En cuanto a las reuniones de equipos entre el PSOE y Podemos que los líderes de estos partidos, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, respectivamente, acordaron poner en marcha para estudiar iniciativas conjuntas que hagan frente al PP, Echenique ha informado de que por el momento siguen sin fijar un calendario para comenzar a trabajar.

"Estamos dispuestos a reunirnos cuanto antes y estamos esperando a que el PSOE nos diga cuando le viene bien. Esperamos que sea esta semana", ha asegurado el dirigente 'morado', quien ha apuntado que, aún así, la interlocución entre las dos formaciones es fluida.

Preguntado sobre si creen que el motivo de que no hayan comenzado tiene que ver con una posible falta de interés por parte del PSOE, Echenique ha señalado que "es demasiado pronto como para decir" que les estén "dando largas". "Espero que no. Espero que nos reunamos esta semana", ha afirmado.