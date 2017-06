Puente acusa al PP de "torpedear" e "intentar retrasar" proyectos "de ciudad" como el Campus de la Justicia

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha acusado al Grupo Municipal Popular de "torpedear" e "intentar retrasar" proyectos "de ciudad" como considera que es el caso del Campus de la Justicia, sobre el cual el PP ha reclamado que se inicie de nuevo un proceso de información pública para exponer las últimas modificaciones aprobadas por el Área de Urbanismo.

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, Óscar Puente ha considerado que la reclamación del PP "no tiene fundamento", pues después de que el Consejo de Urbanismo de Castilla y León no aprobara la modificación del PGOU relativa al proyecto y planteara que el Ayuntamiento debería considerar la idoneidad de abrir de nuevo un periodo de información pública, un informe de los técnicos municipales ha estimado que "no es necesario".

En todo caso, el regidor vallisoletano ha censurado que el Partido Popular "no tiene altura de miras" pues considera que "debería" estar del lado del equipo de Gobierno en un proyecto como el Campus de la Justicia que considera "de ciudad". Sin embargo, ha criticado que "en lugar de eso se dedican a intentar torpedear y retrasar".

Pero el primer edil ha aventurado que "no van a conseguir" que el proyecto siga adelante y que se demostrará que es "bueno para la ciudad", pues trata de que las sedes judiciales permanezcan en el centro y no salgan de la periferia, algo que contribuiría a la "desertización del centro" y a agravar los problemas "tanto en el comercio como en el desarrollo de la ciudad".

Así, ha lamentado que el PP esté "contra todo" motivo por el cual entiende que "es imposible que los ciudadanos le den la confianza", ya que ha apostillado que ubicar el Campus de la Justicia en el centro es visto "con muy buenos ojos sobre todo por los votantes del PP".

"Tiene tela que haya tenido que venir un alcalde socialista a defender los intereses de los que tenemos un comercio en el centro", ha expresado el regidor, en una cita de una conversación que asegura que mantuvo con un comerciante.

De hecho, ha apostillado que cuando el Campus de la Justicia "esté definitivamente en San Pablo" se verá "quién ha apoyado" y "quién prefirió poner palos en las ruedas".

De vuelta a la modificación del proyecto, Óscar Puente ha apuntado que para presentarla se ha elaborado un informe y ha añadido que la modificación más notable es que se ha retirado la ubicación concreta del aparcamiento y sólo se especifica que tiene 160 plazas.