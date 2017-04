EL PP NO QUIERE MÁS COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ PORQUE SE HA DEMOSTRADO QUE “NO HAY CASO”

Etiquetas

El PP considera que no debe haber más comparecencias en la comisión del Congreso que investiga si Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad con fines políticos, puesto que a su juicio ya se ha demostrado que “no hay caso” tras las declaraciones del propio exministro del Interior y de Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña.El portavoz de Interior de los populares en la Cámara Baja, José Alberto Martín-Toledano, se refirió a esta cuestión antes de la reunión este martes de la comisión de investigación para decidir sobre nuevas comparecencias. Según Martín-Toledano, las grabaciones de las entrevistas entre Fernández Díaz y De Alfonso “han quedado más que clarificadas” y “no hay ninguna responsabilidad” en este asunto. “No hay caso”, remarcó.“En principio no somos partidarios de más comparecencias”, aseguró el portavoz popular, quien, no obstante, dijo que escucharán la posición de otros partidos y están pendientes de que llegue la documentación pedida a la Oficina Antifraude de Cataluña.