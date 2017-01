RIVERA CREE "RAZONABLE" QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS FISCALICE A LA IGLESIA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera "razonable" que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la Conferencia Episcopal y el destino del dinero que recibe procedente de la casilla de la declaración del IRPF. Lo dijo en rueda de prensa al ser preguntado por la decisión de ese organismo de seguir sin fiscalizar a la Iglesia, que ha mostrado además la división de los consejeros, por un lado los propuestos por el PP contrarios a esa fiscalización, y por otro los propuestos por el PSOE, que han presentado un voto particular. Rivera cree "razonable" que se fiscalice no solo lo destinado a la Iglesia sino a todas las entidades que se benefician de esas casillas en la declaración del IRPF. "No veo ningún inconveniente para que se haga", apuntó. Más allá de esa decisión en concreto, Rivera denunció que el debate ha reproducido en el seno del Tribunal de Cuentas "el debate entre rojos y azules", la confrontación entre el PP y el PSOE materializada por los consejeros. Pidió por ello iniciar una reflexión sobre cómo se designa a esos cargos para reforzar la independencia y que no sean una "reproducción del Parlamento".