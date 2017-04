MADRID. EL PP RECHAZA QUE GARRIDO COMPAREZCA EN EL PLENO DE MAÑANA PARA HABLAR DE LA DETENCIÓN DE GONZÁLEZ

Etiquetas

El PP rechazó hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid la propuesta del PSOE de incluir en el Pleno parlamentario de mañana la comparecencia del consejero de Presidencia y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, para hablar de la detención del expresidente regional Ignacio González. El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, dijo, respecto a esta iniciativa del PSOE, que “no es serio plantear esto para mañana porque son hechos que están bajo secreto de sumario, por tanto el consejero de Presidencia difícilmente podría informar a la Asamblea de hechos que están bajo secreto de sumario, y porque esta misma tarde se están produciendo actuaciones judiciales”,“No nos parece nada serio que se convoque de hoy para mañana esto”, reiteró Ossorio, quien recordó que Garrido ha respondido 26 preguntas en Pleno sobre el Canal, ha comparecido en la Comisión de Presidencia, en la de Endeudamiento y en el propio Pleno hablando de las empresas en Latinoamérica".Por otro lado, consideró que Ciudadanos “hoy se está pasando bastante” y señaló que “el PP trabaja para que haya más empleo, para que crezca el PIB, para que se atienda a los más desfavorecidos y en ello empleamos nuestro tiempo”.A su juicio, Ciudadanos emplea su tiempo “en contar el fango, en recordar la corrupción, que a nosotros nos avergüenza, pero están todo el día hablando de eso y lo otro parece que les importa muy poco”.CIUDADANOSPor su parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra destacó que el PP se ha opuesto a la propuesta del PSOE, mientras que su partido y Podemos se posicionaron a favor. El PP “ha decidido que no le merece la pena hablar de esto”, indicó.Señaló que el PP ha dicho que “es pronto para hablar de este tema y no le parece urgente” y añadió que “a nosotros nos parece preocupante que González haya sido detenido”. También manifestó que “llevaremos esa comparecencia a siguientes plenos porque no se puede permitir que no se hable de este caso en la Asamblea”. Sobre la declaración institucional de Podemos de condena de la corrupción política, dijo que Ciudadanos no la conoce y señaló que había que haberla metido en la anterior Junta de Portavoces. PODEMOSLa portavoz de Podemos, Lorena López-Huerta, indicó que hay un artículo en el Reglamento de la Asamblea de Madrid que permite introducir un punto extraordinario en el orden del día por razones de urgencias siempre y cuando que estén todos grupos parlamentarios de acuerdo. En este sentido, apuntó que “todos los grupos hemos estado de acuerdo, menos el PP, que ha considerado que en estos momentos no gozamos de la suficiente serenidad como para debatir este debate con la calma que se precisa”. “Nosotros le hemos respondido que en el PP no hay esa serenidad pero que nosotros consideramos que este es el espacio en el que hay que hablar de cuestiones sobre esta, sobre todo en un momento como este en el que la ciudadanía estará muy preocupada por las noticias que estamos conociendo en el día de hoy, y mañana no tiene mucho sentido que no se hable ninguna sola palabra sobre un tema como este por cuestiones que el PP se niega”. Agregó que “además de esto ha pasado que el grupo parlamentario Podemos ha hecho una propuesta para que se lea una declaración institucional al iniciar el pleno condenando la corrupción en la Comunidad de Madrid y la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha cambiado la interpretación del Reglamento que estaba vigente hasta la fecha y ha considerado que nos se pueden introducir declaraciones institucionales que no se hayan fijado la semana anterior en el orden del día, cosa que no había pasado hasta este momento”. Dijo que Adrados ha tomado esta decisión porque “como concernía al PP de Cristina Cifuentes se han negado a incluir esta declaración” y consideró que “no es verdad que estemos ante un nuevo PP, sino que es el de siempre en el que no hay ninguna colaboración para esclarecer estos hechos, no hay voluntad de dar ninguna explicación a la ciudadanía ni hay ningún deseo de romper con el pasado de corrupción en un día como hoy”.PSOEFinalmente, el portavoz del PSOE en la Cámara regional, Ángel Gabilondo, detalló que en su partido creían “que como el Parlamento es el lugar de la representación y la voluntad de todos los ciudadanos, en un contexto de serenidad sería bueno que hablásemos aquí, porque a veces llama la atención que nosotros estamos aquí hablando de unos asuntos mientras toda la sociedad está pendiente de otros".Afirmó que "entonces se produce una quiebra entre las instituciones y los problemas de los ciudadanos que nos parece llamativa” y declaró que “si mañana durante todo el día estamos hablando de unos asuntos y no se habla de esto todos se preguntarán que estas personas no se enteran de lo que ocurre de verdad".Explicó que “el PP se ha opuesto” y añadió que “nosotros pensamos que sí tenemos la serenidad para poder hablar de esto con tranquilidad, porque sí nos parece realmente alarmante", ya que "no son asuntos aislados, porque tocan a las estructuras, a las raíces de la Comunidad de Madrid y provocan una desafección y un desconcierto en la sociedad de tal calibre que es bueno que el Parlamento sea un lugar para hablar de eso”.Aseguró que “ese debate se va a celebrar, porque creemos que hay urgencia para que se debata esto" y dijo que "por eso hemos señalado que estamos dispuestos a solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario para que se hable de este asunto, nos parece que merece la pena”."Desde el día que llegamos dijimos que veníamos para mejorar, transformar y regenerar la Comunidad de Madrid”, reiteró. “Que seamos capaces de hacerlo mucho o poco dependerá de nuestra capacidad, de la capacidad de buscar consensos, de buscar propuestas, pero estamos en la misma tesitura, dispuestos absolutamente dispuestos a sumar fuerzas con todos aquellos que quieran de verdad regenerar y transformar Madrid”.Concluyó señalando que “no estamos contentos de cómo van las cosas, por eso si hay algunos grupos que creen que lo que hay que hacer es ponerse a hablar sobre la posibilidad de generar alguna alternativa en Madrid a esta situación, nosotros por supuesto que hablaremos, pero hablaremos desde el primer día y ahora también estamos dispuestos”.