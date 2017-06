MADRID. RECHAZADA LA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS CONTRA CIFUENTES, QUE OBTUVO 27 APOYOS DE 129 DIPUTADOS

Etiquetas

El Pleno de la Asamblea de Madrid rechazó hoy la moción de censura de Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y sólo obtuvo los apoyos de los 27 diputados de la formación morada, de los 129 que componen el Parlamento regional. Los 48 diputados del PP y los 17 de Ciudadanos votaron en contra , mientras los 37 del PSOE se abstuvieron.La candidata de Podemos en la citada moción de censura, Lorena Ruiz-Huerta, acusó al PSOE de ser el “partido de la decepción”, y de Ciudadanos dijo que “refuerza al PP de Cifuentes”.Del PP afirmó que es “el partido más corrupto de Europa”, lo que provocó la reacción del portavoz popular, Enrique Ossorio, quien le acusó de “pertenecer a un grupo de pederastas y traficantes de droga”, porque hay condenados por estos dos delitos entre cargos en algunas instituciones,Luego intervino el diputado de Podemos Ramón Espinar, quien acusó al PP de estar “acorralado por la corrupción” y de extender “bazofia en el ventilador”.El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que su partido vota 'no' porque Podemos “sólo habla de vaguedades y eslóganes y su discurso es vacío”.El socialista José Manuel Franco acusó al PP de usar esta moción de censura para “desvirtuar el debate” y pidió a Podemos que “no marque los tiempos ni la línea política” del PSOE.CIFUENTES SE VAEn otro momento del debate, casi al final del mismo, Espinar acusó a Ossorio de “robar”, lo que provocó que todos los parlamentarios populares abandonasen el salón de plenos.Al salir del hemiciclo, Cifuentes declaró que “debates todos los quieran, pero insultos no”. “Venimos aquí a debatir en una moción de censura y hemos aguantado insultos, descalificaciones, y lo que no vamos a permitir es que Espinar se permita decir de nuestro portavoz, que es una persona intachable, que es un ladrón, y a mí me han llamado loca”, comentó.Agregó que “nosotros vamos a estar trabajando por los madrileños, pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es convertirnos en el saco de boxeo para que Podemos descargue la frustración que tienen por no tener el apoyo de los madrileños”.