EL PP RECOMIENDA A SÁNCHEZ QUE APLAQUE SUS “PRISAS POR LLEGAR AL PODER” Y DICE QUE “NO HAY NÚMEROS” PARA OTRA MOCIÓN

Etiquetas

- Considera que España “no está para mociones de censura”. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, recomendó este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no tenga “tantas prisas de intentar llegar al poder” y le advirtió de que “no hay números” para ganar una futura moción de censura para derrocar al Gobierno de Mariano Rajoy.Maíllo hizo estas consideraciones en el marco del Fórum Europa, que organiza Nueva Economía Fórum y cuyo ponente fue el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. “España no está para mociones de censura. No tiene sentido que haya nuevas mociones porque llevamos ocho meses de legislatura”, sentenció.Consideró que “no hay datos objetivos” que justifiquen una nueva moción de censura contra Rajoy y, además, avisó de que “esa posible moción que simplemente se está anunciando como posibilidad es que no da tampoco”. “Es que no hay números para ganar esa futura moción de censura”, insistió.El coordinador general de los populares recordó que “esto ya lo hemos vivido”, refiriéndose al “coqueteo” entre PSOE y Podemos. A su juicio, ambas formaciones “se están jugando entre ellas el liderazgo no solo de la izquierda, sino el liderazgo dentro de la oposición parlamentaria”.Finalmente, se dirigió a Sánchez para recomendarle que no tenga “tantas prisas” por llegar a gobernar y que, en todo caso, lo intente “como se suele hacer habitualmente”. “Es tan simple como ganar elecciones y, hoy por hoy, lo que se ve es que a Sánchez le quieren más los afiliados que los votantes españoles”, remachó.